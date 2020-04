Gir angrefrist på boligkjøp

– Det er en vanskelig avgjørelse å kjøpe ny bolig i dag med permitteringsvarsler, lav oljepris, svak kronekurs og mye som hender. Vi gir kundene mulighet til å kjøpe nå og ombestemme seg til 1. september, sier adm. direktør i boligbyggeren JM Norge, Martin Asp.

(NESTEN) ÅPENT KJØP: Adm. direktør Martin Asp i JM Norge. Foto: Charlotte Sverdrup

Nå lanserer selskapet et tilbud til potensielle boligkjøpere om å ikke være bundet av en signert kjøpekontrakt. Skulle man velge å hoppe av innen fristen, må man betale et gebyr på 10.000 kroner til selskapet, men ellers har man ryggen fri.

Andre selskaper tilbyr gratis hvitevarer, en mindre kontantrabatt eller at utbyggeren kjøper din gamle bolig ved signering av kontrakt.

– Vi tror ikke kundene lurer på om de får rabatt eller gratis hvitevarer. Vi tror problemet er at de er usikre på jobbsituasjonen og inntektene fremover. Med dette tiltaket angriper vi kundens problem. Vi håper at samfunnet har åpnet og normalisert seg i løpet av sommeren, sier han.

– Hva gjør dere om veldig mange av kundene i slutten av august velger å gå fra kontrakten?

– JM har virksomhet i Sverige og Finland, og der er kontraktssystemet helt annerledes. Der booker man en leilighet, og så kan man velge å ikke fullføre kjøpet på et senere tidspunkt. Andelen som dropper har historisk ligget på et par prosent, sier han.

15,3 prosents ledighet

Situasjonen i dag er helt annerledes enn man noensinne har sett i norsk økonomi med nedstengning av store deler av næringslivet og en enorm vekst i antallet arbeidsledige eller permitterte. Siden 12. mars er det kommet inn totalt 402.200 søknader om dagpenger, hvorav 356.600 gjelder dagpenger ved permittering. Dette har sendt hele 15,3 prosent av arbeidsstokken inn på NAV som helt eller delvis arbeidsledige.

Usikkerheten om fremtidig økonomisk situasjon merkes ekstremt godt for boligbyggerne.

Samfunnsøkonomisk analyse la onsdag frem tall som viser at nyboligsalget falt med hele 73 prosent i Oslo i måneden fra og med 12. mars. På landsbasis var fallet 44 prosent.

JM har i dag 1.346 boliger under bygging, 7.600 byggerettigheter, og angrefristkampanjen omfatter 500 boliger – både boliger som er i ferd med å bygges og prosjekter som er ute for salg før byggestart.

Banker krever som regel at 50–60 prosent av verdien på hvert byggetrinn er solgt før det gis byggelån.

– Hvordan løser dere det hvis veldig mange av kjøperne velger å hoppe av?

– I nye prosjekter vil vi ikke sette igang før kontraktene er bindende. Om veldig mange trekker seg innen september, er markedet sannsynligvis et helt annet, og da blir det et større spørsmål.

Gir bort hvitevarer

– Tallene for bransjen er ikke så oppløftende, men vi har det ikke så verst, sier adm. direktør i Selvaag Bolig, Rolf Thorsen.

Han kan av børshensyn ikke si noe konkret om salgstallene nå.

Selskapet har i disse dager en salgskampanje rettet mot yngre kjøpere i aldersgruppen 18 til 34 år. Her lokkes med et krav til betaling på bare 50.000 kroner ved kontraktssignering. Vanligvis må man ut med 10 prosent av kjøpesummen.

GIR BORT HVITEVARER: Rolf Thorsen i Selvaag Bolig. Foto: Håkon Løtveit

– Det skjedde etter at det kom noen lempinger på boliglånsforskriften. Det gir bankene større adgang til å gi unntak, og vi synes det er morsomt å slå et slag for de yngre kjøperne, sier han.

Boliglånsforskriften stiller krav til en samlet belåning på maksimalt fem ganger husholdningens inntekt, at det betales avdrag og at man har 15 prosent egenkapital. Frem til coronakrisen satte inn, kunne bankene gi unntak i 10 prosent av utlånene – i Oslo 8 prosent – hvert kvartal.

Som en del av krisepakken i økonomien, har Finansdepartementet tillatt at andelen økes til 20 prosent for hele landet. I tillegg gis det mulighet for avdragsfrihet i inntil seks måneder.

For å krydre salgsargumentene har Selvaag Bolig valgt å pakke inn hvitevarer som en del av tilbudet.

– De fleste av våre boliger selges ikke med hvitevarer, det er noe kjøperne velger ut selv, men nå gir vi bort en pakke med komfyr, koketopp, oppvaskmaskin og kjøleskap, sier Thorsen.

– Hva er verdien på dette?

– Det oppgir vi ikke.

– Godt fornøyd med salget

– Vi er godt fornøyde med salget tatt i betraktning oljeprisfall og coronaviruset, sier Njål Østerhus i Øster Hus Gruppen.

Selskapet opererer utelukkende i Rogaland. Østerhus forteller at de hadde regnet med 20 prosents salgsvekst i fjor, men det ser ut til å ryke.

– I fjor solgte vi 203 boliger, og vi vil ende rundt samme nivå i år, sier han.

Omsetningen av boliger ligger rundt én milliard kroner, og han forteller at det ikke er gjort noen grep i form av priskutt eller annet for å få fart på salget.

STABILT: Njål Østerhus i Øster Hus regner med å selge omtrent like mange boliger som i fjor. Foto: Øster Hus

– Før ferien har vi salgsstart for 100 nye boliger, og vi bygger uansett hvor mange vi har solgt før byggestart. Det har vi alltid gjort. Det gir oss betydelig risiko, men vi har såpass mye lavere kostnader på drift og kostnader at vi har valgt å gjøre det slik, sier han.

Vanligvis krever bankene et betydelig forhåndssalg for å gi lånetilsagn til byggestart, men Øster Hus har en egenkapital på rundt 750 millioner kroner, og velger altså å ta mer risiko på egen bok.

– Vi har full produksjon på byggeplassene, og alle våre tømmermenn er sikret jobb ut året, sier han.