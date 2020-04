Fikk 28 millioner for å bli sjef i Solon

1. januar i fjor overtok Stig L. Bech som adm. direktør i boligutvikleren Solon Eiendom. Han sluttet dermed i en lukrativ stilling som advokat og partner i BAHR.

Bech ville ikke kommentere vilkårene den gangen. Den forrige sjefen i Solon, Andreas Martinussen, fikk i 2018 utbetalt oppunder 4,7 millioner kroner i lønn og bonus.

«At Bech har klart å forhandle seg til en høyere lønn enn Martinussen er ikke utenkelig, men den er neppe på samme nivå som advokatlønnen», skrev Finansavisen.

Nå viser det seg at Bech greide å fremforhandle en riktig god avtale.

Torsdag slapp selskapet årsrapporten for 2019, og der fremkommer det at han har fått et «ansettelsesvederlag» på hele 27,9 millioner kroner. I tillegg fikk han en årslønn på 5,4 millioner kroner.

10 millioner i fallskjerm

Vederlaget vil riktignok bli redusert om Bech sier opp innen fem år. I Solon Eiendoms regnskap vil utbetalingen bli amortisert over det samme tidsspennet. Om Bech får sparken, har han rett til en etterlønn på 10 millioner kroner.

Solon-sjefen sikret seg også to millioner gratis opsjoner med innløsningskurs 30 kroner. Disse er foreløpig null verdt. Solon-aksjen blir i skrivende stund handlet for 27 kroner.

Aksjekursen har dermed falt 29,3 prosent siden Bech overtok som adm. direktør.