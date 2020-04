Bill og Melinda Gates kjøper hus for 460 millioner kroner

Stjerneparets nye hus ligger rett ved havet nær San Diego i California, skriver Wall Street Journal. Summen er på 43 millioner dollar, omtrent 460 millioner kroner, og er en av de dyreste boligsalgene i områdets historie, ifølge avisen.

Selger er Madeleine Pickens, tidligere kone av Texas-milliardæren T. Boone Pickens.

Det er seks soverom i huset, boblebad og svømmebaseng. Totalt er boligen på rundt 539 kvadratmeter. Det ble bygd i 1999. Hos megleren The Guiltinan Group kan man se bilder av huset. Det må gå an å si at det ikke ser så galt ut.

Bill og Melinda Gates har fra før et herskapshus med utsikt over Lake Washington i Medina.

Bill Gates er verdens nest rikeste mann bak Jeff Bezos. Microsoft-grunnleggeren er god for 103,4 milliarder dollar, ifølge Forbes. Gates har engasjert seg mye i kampen om coronaviruset med både tanker og meninger, og donasjoner i jakten på en coronavaksine.