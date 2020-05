Krangler med naboen for 30 millioner i året

I en fersk undersøkelse svarer en av tre i Norge at de har vært i konflikt med naboen.

Tidligere beregninger fra Gjensidige viser at forsikringsbransjen hvert år betaler ut rundt 30 millioner kroner i rettshjelp knyttet til nabokrangling. I tillegg kommer de konfliktene som ikke blir rapportert til forsikringsselskapene.

– De sakene som meldes til oss, er der kunden har behov for hjelp til å dekke rettsutgifter. I snitt koster en nabotvist rundt 40 000 kroner, men enkelte saker kan bli mye dyrere, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Økning under coronakrisen

Så fort saken går til retten begynner kostnadene å balle på seg. Eklo forteller at innboforsikringer generelt har en dekning på inntil 100 000 kroner til rettshjelp.

Gjensidige er spent på om coronasituasjonen vil føre til enda flere nabokrangler.

– Det er bra at folk er med på å stimulere handelen lokalt ved å handle på hagesentre og byggemarkeder. Vi er likevel spent på om økt aktivitet i og rundt hjemmene våre også vil føre til flere konflikter.

Støy og tre-felling er mest betent

I en undersøkelse gjort for Gjensidige i 2018, svarer en av tre at de har vært i konflikt med naboen. En av ti har måtte ty til advokat for å løse konflikten, og ytterligere ti prosent har vurdert advokathjelp. I undersøkelsen svarer flest at det er støy som er årsak, etterfulgt av beplantning, vei og tomtegrenser.

– Et typisk eksempel er når nye naboer flytter inn, og ikke har samme oppfatning om trær og beplantning, eller ikke er klar over muntlige vei- og eiendomsrettigheter forrige eier hadde med naboene, sier Eklo og legger til:

– Å kappe ned trær mens naboen er borte er et annet eksempel. Vår erfaring er at det spesielt er i saker med trær, veirettigheter og uklare eiendomsgrenser, det oftest går så langt at advokater blir koblet inn i saken.