Morten Imsets første boligprosjekt ble kuppet før visning midt i coronakrisen

Den 15. april skjedde et boligsalg på Frogner i Oslo som har fått flere eiendomsmeglere til å gispe. Elisenbergveien 37 er adressen. Prisen er 29 millioner for 177 kvadratmeter med bare 2,40 under taket.

Med balkonger mot sydøst lenge før man begynner å tenke på å dra hjem fra jobb. Hverken mangel på sol eller coronakrisen hindret suksess for Morten Imsets aller første boligspekulasjon.

CORONAKLAFF: Morten og Hege Imset slo sammen to leiligheter, men rakk ikke ha visning før leiligheten ble coronakuppet. Foto: Privat

Sent i november i fjor kjøpte han to tilliggende leiligheter for til sammen 21,5 millioner kroner, søkte om sammenslåing og totalrenoverte.

Mindre enn fem måneder senere klasket et ektepar 29 millioner på bordet og kuppet leiligheten én måned inn i coronakrisen før noen andre fikk mulighet til å komme på visning.

TO BLE TIL EN: Slik åpner man opp mellom to leiligheter. Foto: Privatmegleren

– Var bekymret

– Vi var bekymret på grunn av de vanskelige tidene. Vi sov ikke godt om natten på slutten. Det var i lys av kjøpspris og oppussingskostnader. Jeg må ærlig innrømme det, men det gikk bra til slutt, sier Imset.

Imset er mannen bak Gravco, før han kjøpte Septik Tank som sammen med Imset Holding ble solgt til børsnoterte NRC i 2016. Prislappen var 76 millioner pluss utbytte på 11.

– Jeg investerte pengene på børsen og i fond, men det ble litt kjedelig, så vi endret kurs til å drive med eiendom. Nå har vi gått inn med betydelige midler i flere prosjekter. Noen steder er jeg eneeier og andre steder er vi to stykker. Det handler om byggeselskaper der investeringskosten ligger i bunn, og der det ikke er noen inntekter før ved salg, sier Imset.

BLE KUPPET: Leiligheten har høy standard, heis, peis og parkeringsplasser midt på Frogner. Det var attraktivt. Foto: Privatmegleren

Leilighetsprosjektet i Elisenbergveien var imidlertid det første han realiserte som eiendomsutvikler.

– Mangelvare på Frogner

Bilder viser en lekker leilighet der Imset har søkt hjelp hos sin kone, Hege Imset, når det gjelder interiøret.

– Hun har interesse for interiør og synes det er gøy, sier han.

Imset bekrefter at prosjektet ga fortjeneste, men vil ikke si hvor mye.

– Vi har brukt vesentlige midler og fått tillatelse til sammenslåing, så det har vært en omfattende prosess, sier Imset.

– Men vi gjorde ikke dette for å tape penger, og det har vi heller ikke gjort.

– Tanken med prosjektet var at det var to garasjeplasser ved siden av hverandre i kjelleren og boder samt heis helt opp. I tillegg ligger den på Frogner, hvilket er en kombinasjon som er et godt utgangspunkt.

ØVRE SJIKT: Morten Imset valgte materialer for å tiltrekke seg bemidlede kjøpere. Foto: Privatmegleren

– Vi så for oss å bygge en leilighet i det øvre sjiktet med gjennomgående høy standard på materialvalg ettersom utgangspunktet med parkering og heis er mangelvare på Frogner.

I stedet for å pusse opp og selge to leiligheter med tilsammen fire soverom valgte Imset å slå sammen til én leilighet med tre soverom og ett omkledningsrom.

Flere byggeprosjekter

Selv om Elisenbergveien var Imsets første prosjekt understreker han at han har erfaring - både fra maskinentreprenørselskapet Gravco med 40 ansatte og private byggeprosjekter.

– Jeg har god bakgrunn innenfor bygg og byggteknikk, og har gjort mye privat med flere eiendommer. I Gravco var jeg delvis håndverker, sier Imset.

FIRE BLE TRE: Mange ønsker å øke antallet soverom. Morten Imset kuttet fra fire til tre, og spanderte heller omkledningsrom i stedet. Foto: Privatmegleren

Han var mannen som kjøpte da Carl Espen og Tina Wollebekk solgte sin eiendom på Nesøya for 28 millioner kroner i 2016.

Imset har også 21 leiligheter for bygging i Fredrikstad der byggestart er i begynnelsen av juni. Dertil kommet et prosjekt på Snarøya med tre store eneboliger som skal igangsettes i mai. Han har også fire boenheter som skal oppføres på Nesøya i form av to tomannsboliger.

Det betyr ikke at han er ferdig med leiligheter.

– Jeg vil gjøre begge deler. Leiligheter er fint å ha innimellom ettersom byggeprosjekter har lange prosesser for å få tillatelse, sier Imset.