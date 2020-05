Sjeføkonom venter lavere boligpris fremover

Onsdag kommer tallene fra boligmarkedet i april. I mars falt boligprisene med 1,4 prosent.

«Nedgangen i boligprisene for mars må sies å være relativt mild sammenliknet med den markerte oppgangen vi har hatt i registrert arbeidsledighet. Ser vi på utviklingen i etterspørsel og tilbud for mars, viser det seg at antallet boliger lagt ut for salg hadde utviklet seg omtrent i tråd med normalen for mars måned de siste ti årene, mens antallet transaksjoner hadde avtatt sammenliknet med historisk utvikling for mars», skriver Due-Andresen i Handelsbankens morgenrapport.

Hun uttaler at de venter at prisene falt noe videre i april, men at de ikke venter noe kollaps i prisene dette året. Due-Andresen peker på den lave renten som støtter boligmarkedet.

«De nærmeste månedene vil antakelig boligprisene kunne falle litt videre for å korrigere for et noe høyere tilbud enn etterspørsel, men vi tror altså ikke på en veldig stor priskorreksjon. Framover venter vi at tilbudet av boliger også kan komme til å avta som følge av at mange boligselgere vil ser an utviklingen på krisen», skriver Due-Andresen.

Dersom både tilbud og etterspørselen faller, trenger ikke boligprisene gå så mye ned, tror økonomen. Grunnet høyere arbeidsledighet venter hun begrenset vekst i boligprisene de neste årene.

«De kommende årene tror vi imidlertid det er rom for mindre boligprisvekst enn vi antok tidligere. Trolig vil nemlig husholdningenes disponible inntekt vokse mindre de neste to-tre årene enn vi tidligere ventet, som følge av både høyere arbeidsledighet og svakere lønnsvekst».