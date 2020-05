Boligaktiviteten falt smått for OBOS

April-tallene er klare for OBOS-boligene. Det ble omsatt 432 boliger i Oslo i april, en marginal nedgang fra 442 boliger samme sted og tid i fjor. Det var fem prosent færre omsetninger i april i år enn snittet for de siste tre årene.

Prisene gikk opp 0,3 prosent på landsbasis fra mars til april. I Oslo-området har prisene steget 9,5 prosent mot desember i fjor, da det var svak prisutvikling. På landsbasis er oppgangen 8,3 prosent.

– Utviklingen tyder på at boligprisene holder seg bra til tross for den ekstraordinære situasjonen vi er i. Aktiviteten har også holdt seg oppe, til tross for strenge smitteverntiltak, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Hun mener utviklingen fremover avhenger av smitteverntiltakene.

– Vi er i en usikker tid. Utviklingen avhenger av hvor høy arbeidsledigheten blir framover. Økt ledighet kan føre til at en del husholdninger føler seg usikre og får behov for å ha en større økonomisk buffer, sier Monsvold.