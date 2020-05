Erik Langaker måtte kutte nær 40 prosent i boligprisen

«Prisen er helt galskap, men verden er jo gal», sa Erik Langaker til Finansavisen da han hadde bladd opp 48 millioner kroner for Hans Herman Horns 280 kvadrats leilighet på Gimle i 2018.

Selv skulle han selge sin egen 360 kvadrats leilighet i Tidemands gate 21 A på Frogner. Da var ikke verden like gal.

Nordvik-megler Jens Chr. Killengreen var imponert, og rykket ut med en prislapp på 42 millioner selv om bare 180 kvadratmeter av leiligheten lå på bakkeplan. De resterende 180 kvadratmeterne lå under bakken.

ENDELIG: Erik Langaker gjør god butikk som investor, og tåler nok at Frogner-leiligheten måtte ned 16 millioner i pris. Foto: Andreas Klemsdal

Kjøper trakk seg

Selv hadde Langaker betalt 22,2 millioner for leiligheten da han kjøpte den i 2012. Da var den nyoppusset, og Langaker måtte ikke legge inn store investeringer. Han fremhevet dog overfor Finansavisen at han hadde investert i en fantastisk hage.

Etter et halvt år «off market» måtte Killengreen annonsere boligen på Finn. Da var prislappen kuttet til 37,5 millioner kroner. Men fortsatt glimret interessentene med sitt fravær.

Priskuttet og annonseringen hjalp imidlertid ikke. Dermed mistet Killengreen oppdraget, og Langaker valgte seg Michelle Krefting i Sem & Johnsen Eiendomsmegling. Krefting kuttet prisen til 33 millioner og videre til 29 millioner.

Benedicte Fossum viste interesse på 29 millioner kroner, og skal ha bestemt seg for å kjøpe leiligheten, men hun trakk seg.

Solgt for 26 millioner

«Jeg trodde en stund at vi var enige, men de hadde et familieråd der de ombestemte seg, og da sa vi at det var greit», sa Langaker til Finansavisen.

Dermed røk han ut på Finn igjen uten synlig resultat.

Mer hell hadde imidlertid Langakers svoger, Alexander Munch-Thore, som solgte sin bolig på Bygdøy til Ghanas ambassade for skyhøye 60 millioner. Munch-Thore trengte følgelig tak over hodet mens han jaktet ny bolig, og har hatt tilhold hos Langaker en stund.

Men nå ryker også han ut etter at Odd Kalsnes har disket opp med en kjøper som har bladd opp 26 millioner – 16 millioner lavere enn opprinnelig prisantydning for to år siden.