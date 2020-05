Dette venter meglerhusene fra boligprisstatistikken

Coronakrisen gjør at økonomien blir trangere og arbeidsledigheten har tatt seg opp. Derfor er mange spente på boligprisene fremover, og anslagene har variert stort blant ekspertene. I mars falt boligprisene med 1,4 prosent.

For april venter DNB Markets et enda større fall enn i mars.

«Boligprisutviklingen er en av mange usikkerhetsfaktorer. Vi anslår et tydelig prisfall de nærmeste månedene, men tror det vil avta i styrke og etterfølges av utflating mot slutten av året. Neste år tror vi boligprisene igjen vil stige. Dagens statistikk fra bruktboligmarkedet vil gi oss fasit for april måned. Vi anslår et prisfall på 3 prosent, justert for sesongvariasjoner», skriver Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

Nordea Markets tror også at prisene falt ytterligere i april, og at vi foreløpig ikke har sett bunnen.

«Utsiktene for boligprisene på lengre sikt vil avhenge av utsiktene for økonomien, som igjen i stor grad avhenger av når begrensningene oppheves, ikke bare i Norge, men også i resten av verden. Selv om usikkerheten er uvanlig høy, kan utviklingen i regionene som ble rammet mest av oljekrisen tilbake i 2015/16 indikere et fall i boligprisene på rundt 5-10% fra topp til bunn. Lavere tilbud av nye boliger, rekordlave renter og gode velferdsordninger taler for at boligmarkedet neppe kollapser», skriver Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets.

Handelsbanken mener prisnedgangen i mars var mild sammenlignet med oppgangen i arbeidsledige.

«De nærmeste månedene vil antakelig boligprisene kunne falle litt videre for å korrigere for et noe høyere tilbud enn etterspørsel, men vi tror altså ikke på en veldig stor priskorreksjon», skriver Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets.

Klokken 11 kommer fasiten. Finansavisen viser pressekonferansen direkte da.