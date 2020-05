Boligprisene viser styrke – steg i april

Boligprisene steg med 0,5 prosent i april 2020, viser tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Bodø/m Fauske med en 0,6 prosent oppgang. Svakest var Oslo med én prosent nedgang.

Boligprisene er nå 1,2 prosent høyere enn for et år siden. 12-månedersveksten er dermed litt ned fra 1,5 prosent i mars.

Sterkest 12-månedersvekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 3,6 prosent, mens Stavanger m/omegn var svakest med en nedgang på 2,4 prosent.

– Mer positivt enn mange forventet

- Coronautbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i april. På Østlandet er prisutviklingen svakere enn hva som er vanlig for april. I landet ellers er utviklingen mer eller mindre som normalt for måneden, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen i en pressemelding.

– Både prisutviklingen og transaksjonsvolumet er mer positiv enn mange forventet, legger han til.

Nasjonalt har transaksjonsvolumet falt drøye ti prosent fra samme måned i fjor, men også her er det regionale variasjoner.

– Mange av våre medlemmer melder også om at salgstakten i markedet har tatt seg opp de siste ukene. Vi forventer derfor at aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabil de nærmeste månedene, men at prisene vil ha en svakt negativ utvikling i lys av den svakere utviklingen i norsk økonomi, sier Lauridsen videre.

Volumet falt, men fortsatt høyt

I april ble 7.038 boliger solgt i Norge, 10,3 prosent færre enn i april i fjor. Så langt i år er 28.289 boliger solgt, 4,6 prosent færre enn på samme tid i 2019.

I april ble 8.523 boliger lagt ut for salg, 1,5 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er 32.056 boliger lagt ut for salg, 2,4 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut færre boliger i april i år enn i fjor. Men samlet for årets tre første måneder er transaksjonsvolumet fortsatt høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 55 dager å selge en bolig i april 2020, noe som er opp fra 51 dager i mars. Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager, mens det gikk tregest i Ålesund m/omegn med 77 dager.

Slik gikk det i storbyene

I Oslo falt boligprisene 0,7 prosent fra mars til april, mens de sesongjustert var ned én prosent. 12-månedersveksten er nå på 1,6 prosent.

I Bergen steg prisene 1,4 prosent nominelt, mens de sesongjustert falt 0,1 prosent. De siste 12 månedene er prisveksten på 1,5 prosent.

I Trondheim steg prisene 1,2 prosent nominelt, mens de sesongjustert steg 0,3 prosent. Her kom 12-månedersveksten inn på 1,0 prosent.

Oljebyen Stavanger fikk en 0,5 prosent nominell oppgang i boligprisene fra mars til april, mens de sesongjustert falt 0,1 prosent. 12-månedersveksten var negativ med 2,4 prosent.

– Prismessig er dette ordinært nivå, men antall solgte boliger falt kraftig fra april i fjor – 18 prosent. Hittil i år er likevel antall solgte relativt høyt. Tilbudssiden er noe opp i løpet av den siste måneden, men er fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med de fire foregående årene, til og noe under 2017, sa Lauridsen.

DNB-prognose: Tre prosent ned

DNB Markets så på forhånd for seg et sesongjustert prisfall på tre prosent fra mars til april.

– I starten tror vi på prisfall, men så tror vi prisfallet vil gradvis avta utover høsten og flate ut i siste kvartal for så å begynne å stige igjen fra neste år av, uttalte sjeføkonom Kjersti Haugland i et videointervju med Finansavisen tidligere i dag.

Hun mener høy arbeidsledighet og svake lønnsoppgjør vil tynge boligmarkedet fremover, men samtidig bidrar finanspolitikken til å dempe usikkerheten for folk flest.

5-10 prosent fra topp til bunn?

Det gjør heller ikke Handelsbanken, som mener mars-nedgangen var mild sammenlignet med oppgangen i arbeidsledige.

Ifølge Nordea Markets vil prisutviklingen fremover avgjøres av utsiktene for norsk økonomi, som igjen i stor grad avhenger av når coronabegrensningene oppheves.

«Selv om usikkerheten er uvanlig høy, kan utviklingen i regionene som ble rammet mest av oljekrisen tilbake i 2015/16 indikere et fall i boligprisene på rundt 5-10 prosent fra topp til bunn», skriver analytiker Joachim Bernhardsen i dagens morgenrapport fra meglerhuset.

Normalaktivitet i OBOS

Tidligere denne uken kunne OBOS fortelle at boligprisene på landsbasis steg 0,3 prosent fra mars til april, mens 12-månedersveksten gikk fra 0,6 prosent i mars til 2,6 prosent i april.

I hovedstadsområdet var prisene uendret fra mars til april, med en 12-månedersvekst som gikk fra 1,8 prosent i mars til 4,0 prosent i april.

– Utviklingen tyder på at boligprisene holder seg bra til tross for den ekstraordinære situasjonen vi er i. Aktiviteten har også holdt seg oppe, til tross for strenge smitteverntiltak, sa sjeføkonom Sissel Monsvold i en kommentar.

432 boliger ble omsatt i Oslo i april i år, mot 442 i april i fjor. Sammenlignet med april-snittet i 2016-19, hadde april i år bare fem prosent færre omsetninger.