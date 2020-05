Boligprisstatistikken som onsdag ble lagt frem av Eiendom Norge viser at boligmarkedet har taklet coronakrisen godt.

Boligprisene steg med 0,5 prosent i april 2020, mens de sesongjustert falt 0,2 prosent.

Økonomene i meglerhusene så for seg at mars-nedgangen ville bli toppet i april, og hos DNB Markets var forventningen tre prosent sesongjustert fall fra mars til april.

Slik gikk det altså ikke.

– Boligmarkedet fungerer godt. Kjøperne og selgerne er der, og folk tør å gå ut i markedet, sa Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen under dagens presentasjon.

– Ser foreløpig ut til at vi fikk rett

Utviklingen kommer ikke som noen overraskelse på daglig leder og partner Kenneth Aadland i Proaktiv Eiendomsmegling i Bergen.

– Foreløpig ser det ut til at vi fikk rett i tolkningen av indikatorene da vi var alene om å si at det mest sannsynlig var grunnlag for prisvekst, sier han.

21. april forklarte Aadland Finansavisen hvorfor han så for seg boligprisoppgang fremover.

– Frykt falmer litt over tid. Flere butikker åpner, og frisørene er tilbake på jobb om noen uker. Alt dette, i kombinasjon med et fallende volum på tilbudssiden, vil etter min mening kunne gi en prisoppgang, sa Proaktiv-toppen, og spådde en normalisering av boligmarkedet utover sommeren.

Dette er ikke første gang Aadland legger hodet på blokken og går motstrøms. Før jul i 2013, for eksempel, gikk han ut mot alle meglerhusene som spådde boligprisene ned året etter.

2014 gikk inn i historien som et godt boligår, med en prisvekst på 8,1 prosent.

– Vi kan få en voldsom boost

Meglertoppen tror langtidsvirkningene av coronakrisen kan bli langt kortere enn de fleste tror.

– Man har tappet ned reservene, men alt står klart og man har kanskje fått en brems som gir en voldsom boost når roen senker seg. Det er bare å se hva som skjer når puber, frisører og annet åpner. Du kan måtte vente en måned på frisørtime nå, sier Aadland til Finansavisen onsdag.

En annen ting man kanskje vil se fremover, er ifølge megleren at det er folks frykt for seg selv som har gitt solidaritetsfølelsen under krisen.

– Når frykten for seg selv og de nærmeste er borte, er man fort tilbake til markedsplassen – samfunnsøkonomisk er det bra. Den mye omtalte voldsomme arbeidsledigheten er like fort borte som den kom. Olje og reiseliv er litt tregere i bevegelsene, men det kommer nok også i balanse etterhvert, sier han videre.

– Mye tydet på at dette skiftet ville komme med en brytning i påsken, bedre vær, effekter av tiltak og dermed denne endringen i psykologi vi har beskrevet tidligere. Corona er for de fleste i all hovedsak et spørsmål om logistikk langt mer enn et spørsmål om sykdom, føyer Aadland til.

Reagerer på Grytten-uttalelser

Videre reagerer han på dagens uttalelser fra NHH-professor Ola H. Grytten til NTB om at de eneste realistiske alternativene for renten er at den blir «stående hvor den er eller satt i null».

– Det er ikke mange ukene siden (i en artikkel i VG 23. mars, red. anm) han mente at renten skulle opp raskt og mye etter corona, sier Aadland til Finansavisen.

Det at renten skal holde seg lav over lang tid mener han både er og var åpenbart, og viser til at de store bankene tilbyr binding de neste ti årene på ned mot to prosent.

– Dette burde Grytten og alle andre ta inn over seg før man bruker et åpenbart feil argument for å støtte opp under en prognose om prisfall over tid. Det er åpenbart at en stigende rente ville ha tatt bort betalingsevne og normalt forårsaket et prisfall, sier Aadland.

– Men det er ikke noe som helst som tyder på at renten skal opp, tvert imot så er den varslet ytterligere ned. Vi er ikke alene i verden, og må forholde oss til renter og valuta også rundt oss, fortsetter han.

– Førstegangskjøpere mindre bekymret

I Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) registrerer administrerende direktør Carl O. Geving at boligmarkedet har hentet seg godt inn igjen etter det første sjokket i mars.

– Markedet fungerer nå mer eller mindre som før. Fallet i omsetningsvolum er lavere enn vi forventet før påske, og vi har en korrigert balanse mellom boligtilbud og etterspørsel som forklarer hvorfor boligprisene holder seg så godt i april, sier han.

– Vi registrerer flere førstegangskjøpere og færre småinvestorer i dette markedet. Førstegangskjøpere er mindre bekymret for kortsiktige endringer i markedet, og terskelen til markedet er lavere når prisene flater ut, fortsetter Geving.

– Mange trenger å bytte bolig også i krisetid

NEF-direktøren mener boligmarkedet fremstår som robust, selv om de økonomiske utsiktene er usikre.

– Livet går videre og mange har behov for å bytte bolig også i krisetid. Historisk lav rentebelastning og god tilgang på avdragsfrihet gjør at de aller fleste kan betjene et boliglån selv om de opplever arbeidsledighet og inntektsbortfall i en periode, sier Geving.

– I denne situasjonen forventer vi en noe svakere prisutvikling enn normalt i de nærmeste månedene, men vår erfaring med tidligere kriser tilsier at boligmarkedet vil tåle coronakrisen relativt godt, legger han til.