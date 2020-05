Sjeføkonom Frank Jullum tviler på alvorlig boligprisfall

Boligprisstatistikken som nettopp ble lagt frem av Eiendom Norge viser at boligmarkedet har taklet coronakrisen godt.

Boligprisene steg med 0,5 prosent i april 2020, mens de sesongjustert falt 0,2 prosent.

Økonomene i meglerhusene så for seg at mars-nedgangen ville bli toppet i april, og hos DNB Markets var forventningen tre prosent sesongjustert fall fra mars til april.

Slik gikk det altså ikke.

– Neppe et stort overskuddstilbud

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank forventet på sin side én prosent fall i sesongjustert boligprisfall.

– Boligprisene har nå falt 1,6 prosent siden toppen i februar. Detaljene viser at omsetningen av boliger har falt mye i de to første «coronamånedene», men at prisene har holdt seg godt i lys av dette, sier han i en kommentar Finansavisen har fått tilgang til.

Han understreker at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til boligprisutviklingen fremover, og at mye henger på hvor kraftig nedturen blir. Det vil si: hvor mye av skadene fra coronatiltakene som blir permanente.

– Dette vil påvirke utviklingen i ledigheten, men også den generelle optimismen blant kjøpere, selgere og banker, sier Jullum.

– Våre forventninger om at ledigheten vil falle i løpet av året, men sannsynligvis bli liggende rundt fem prosent, tilsier at boligprisene vil være lavere enn de ellers ville ha vært, men at risikoen for et alvorlig fall likevel er begrenset. En av forskjellene mellom denne resesjonen og tidligere resesjoner er at det neppe er et stort overskuddstilbud i boligmarkedet, snarere tvert imot i enkelte områder, legger sjeføkonomen til.

– Lavere aktivitet på begge sider

I Handelsbanken mener seniorøkonom Marius Gonsholt Hov at dagens boligprisstatistikk er et nytt bevis på at den pågående prisnedgangen er relativt beskjeden – gitt en arbeidsledighet på rundt 10 prosent.

«For det første har lavere renteutgifter, sammen med mer generøse støtteordninger for ledige, sørget for at husholdningenes disponible inntekter ikke har stupt, selv i kjølvannet av massive permitteringer. For det andre er nøkkeleffekten av coronaviruset at aktiviteten er lavere på begge sider av ligningen», skriver han i en oppdatering.

Gonsholt Hov påpeker at både antall enheter lagt ut for salg og antall faktiske transaksjoner var relativt lavt i april, og prisene derfor ikke trengte så mye justering for å klarere markedet.

«Vi erkjenner at utsiktene på kort sikt plages av usikkerhet. Men om noe, støtter dagens tall vårt syn om en relativt beskjeden boligprisnedgang. Vi kan også se en gradvis stabilisering av boligmarkedet i løpet av andre halvår, parallelt med den gradvise gjenåpningen av økonomien», skriver han videre.

«Når det er sagt, tror vi på lengre sikt at boligprisene på gjennomsnittsnivå vil stige saktere, relativt til trenden før krisen», føyer seniorøkonomen til.