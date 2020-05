Katharina Andresen kutter prisen på leiligheten på Frogner

I november i fjor la milliardærarving Katharina Andresen ut leiligheten sin i Bygdøy allé på Frogner i Oslo for salg. Den gang var prisantydningen 16,5 millioner kroner.

Prisen er blitt kuttet i flere omganger siden i fjor høst, først ned til 15,9 millioner, og deretter til 15,49 millioner.

Nå legges leiligheten ut for salg på nytt, med ny pris. Prisantydningen er nå redusert med 1,6 millioner kroner fra opprinnelig pris, til 14,9 millioner kroner.

Se bilder av leiligheten her



Vanskelig marked

Det vil seg ikke for boligsalget til milliardærarvingen.

I 2018 kjøpte Andresen den 192 kvadratmeter store leiligheten for 10 millioner kroner, og det kan se ut som hun ønsket å tjene mer på oppussingen enn markedet er villige til å betale.

Ferd Familieselskapet Ferd eies av Johan H. Andresen (58) og hans to døtre Katharina Gamlemshaug Andresen og Alexandra Gamlemshaug Andresen (23). Familien eier alt fra melkekartongprodusenten Elopak til sportsutstyrsprodusenten Brav og boligbyggeren Mestergruppen.

Totalrenovert

Ifølge prospektet ligger leiligheten i høy 1. etasje i en klassisk bygård fra 1899.

Annonsen sier at leiligheten blitt totalrenovert og inneholder to soverom, to ildsteder og to bad.

«Innvendig er det et elegant preg med et gjennomgående, harmonisk fargevalg og enstavs eikeparkett», står det i annonsen.