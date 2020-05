Thor Johan Furuholmen får 100 millioner i skattefri gevinst etter boligsalg til rundt 225 millioner

Anders Langtind har funnet kjøper til Thor Johan Furuholmens gigantvilla i P. T. Mallings vei 26 på Bygdøy. Det er nå tinglyst en sikring på eiendommen, hvilket gjøres når en eiendom er solgt. Sikringen er gjort av Noroppgjør, som sitter i samme bygg som Privatmeglerkontoret til Anders Langtind.

Sikringen lyder på skyhøye 270 millioner kroner. Normalt gjøres dette til salgspris eller opptil 25 prosent over salgspris.

Hvis sikringen er lagt 20 prosent over, er prisen 225 millioner. Er den lagt I januar skrev Finansavisen at Langtind jaktet så mye som 300 millioner kroner for Furuholmens eiendom.

«Hi hi. Det stemmer - vi tinglyser alltid sikring i boligene vi skal selge», skriver Langtind i en SMS til Finansavisen.

Men fredag gikk det rykter om et gigantsalg, og på Furuholmens bolig ble det 18. mai tinglyst en sikring, hvilket ofte gjøres ved et salg.

«Kunne jo være en helt annen....», legger Langtind til.

OVER 200 MILL: Det er tinglyst en sikring på 270 millioner kroner på eiendommen P.T. Mallings vei 26 på Bygdøy, hvilket tilsier et salg for rundt 225 millioner kroner. Foto: Iván Kverme

Flytter utenlands

Så ringer Anders Langtind tilbake og bekrefter at boligen er solgt.

– Det er en norsk milliardær som har solgt til en annen norsk milliardær, sier han uten å ville gå inn på hvem kjøperen er eller hva prisen er.

Han bekrefter også at han normalt legger inn en sikring på 20 prosent over salgsprisen. Hvis dette er tilfellet her, betyr det en pris på 225 millioner.

Langtind legger til at salget er gjort i samarbeid med Nils Nordvik.

Furuholmen bygget gigantvillaen på 1.229 kvadratmeter helt i vannkanten tilbake i 2007. Den har utsikt mot Havnebassenget med Aker Brygge, Bjørvika, Hovedøya, Lindøya, Nakkholmen og Nesoddlandet.

Furuholmen driver forvaltning av 40.000 kvadratmeter næringseiendom i Oslo, og er blant annet eier av Oslo Vinterpark på Tryvann. Kapital verdsatte ham i fjor høst til 1,3 milliarder kroner.

«Vi vurderer å flytte utenlands. Det handler om livsstil, og jeg tror det er bra for barna å ha bodd utenlands. Vi har bodd i utlandet før også», sa Thor Johan Furuholmen til Finansavisen i januar.

LEIRESTRAND: Strandlinjen er ikke lang, og det som er, er kun leire, så bading må gjøres andre steder. Foto: 1881.no

«Det handler ikke om skatt. Jeg er veldig fornøyd med norsk beskatning. Jeg mener det er begrenset hva man tjener på å flytte. Det handler om at vi har lyst til å flytte ut», la han til.

Eiendommen er nabo til videokonferansegründer Odd Johnny Winge som arbeider med sitt byggeprosjekt på 1.200 kvadratmeter på naboeiendommen. Det kan han nå gjøre vel vitende om at slikt betaler seg.

Skattefri gevinst på 100 mill.

Furuholmens villa skal ha kostet 120 millioner kroner å oppføre i sin tid.

Følgelig kan han innkassere en gevinst på rundt 100 millioner kroner - en gevinst som er skattefri ettersom det handler om Furuholmens primærbolig.

Boligen er moderne med store glassflater og vegger dekket av sort fiberbetong. Den består av to deler der den ene er bygget inn i fjellet, har fire etasjer og panoramautsikt mot fjorden. Det nederste planet har basseng, badstue, vinkjeller og hagestue. Totalt har boligen seks soverom

Arkitekten bak var Bambus arkitekter.

TILBAKETRUKKET: Thor Johan Furuholmens bolig på Bygdøy kostet 120 millioner å oppføre. Foto: Iván Kverme

«Å kalle dette en av Bygdøys flotteste eiendommer er en underdrivelse. Det er en av Norges flotteste eiendommer», sa eiendomsmegler Anders Langtind til Finansavisen i januar.

Han bekreftet at han hadde vært i kontakt med Furuholmen angående eiendommen, men avviste at han hadde en skriftlig oppdragsavtale.

«Sammenlignbare eiendommer er eiendommen til Bjørn Rune Gjelsten samt Arne Fredlys Munkebakken. Hvis man skulle satt en pris vil det være pluss/minus 300 millioner, mener jeg. Naboen har betalt 100 millioner bare for tomten», sa han videre.





Bare leire - kan ikke bade

Fredly kjøpte sin eiendom på Lysaker for 90 millioner kroner dengang Einar Nagell-Erichsen var i økonomisk skvis. Deretter solgte han til Kjell Inge Røkke for 175 millioner, men angret seg og kjøpte ganske umiddelbart tilbake for rett i overkant av 200 millioner.

Norges dyreste boligsalg står imidlertid fortsatt Olav Nils Sunde meg, etter at han betalte 240 millioner for sin kjempeleilighet på Tjuvholmen. Men dyrere er trolig både prosjektene til Øystein Stray Spetalen og Bjørn Rune Gjelsten på Bygdøy. Og ikke minst Kjell Inge Røkkes palass på Konglungen, men deres prislapper får man neppe, da de har bygget selv, og har ikke måttet føre prisen inn i noe offentlig register.

Det er imidlertid én ting som skiller Furuholmens eiendom fra de øvrige nevnte kjempeboligene.

Mens de øvrige har flotte strandlinjer, har Furuholmens eiendom bare leire, hvorpå Furuholmen var tydelig overfor Finansavisen på at bading ble foretatt andre steder på Bygdøy.