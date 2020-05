Sector Alarm-gründer kjøpte Norges dyreste bolig på Bygdøy for 230 mill.

Jørgen Dahl er Norges kanskje mest ukjente mangemilliardær. Han er mannen som startet, og bygget opp Sector Alarm til en av Europas største alarmselskaper. I 2017 solgte han 15 prosent av Sector-aksjene til Johan H. Andresens Ferd til en prising på 8,3 milliarder kroner.

I fjor solgte han sammen med de øvrige aksjonærene 30 prosent av aksjene til oppkjøpsfondet KKR. Kilder Finansavisen har vært i kontakt med sier Dahl sitter med en kontantbeholdning på 2 milliarder kroner samtidig som han fortsatt er hovedaksjonær i Sector Alarm, og dessuten konsernsjef.

1.229 kvadratmeter.: Thor Johan Furuholmens gigantvilla på 1.229 kvadratmeter i P.T. Mallings vei på Bygdøy er solgt. Foto: Iván Kverme

God for 5 milliarder

I Kapitals årlige kåring av Norges rikeste ble Jørgen Dahl ført opp med en formue på 5 milliarder kroner - opp fra 3,65 milliarder i 2018. Det gjorde alarmgründeren til Norges 44. rikeste mann.

Sector-eventyret økte omsetningen med hele 12 prosent i 2018, og målet er å passere én million kunder i løpet av 2020.

Den eneste skyen på himmelen har vært Konkurransetilsynets avdekking av markedsmessig samarbeid med Verisure, noe som resulterte i at Sector måtte vedta en bot på 425 millioner kroner for å ha avtalt å dele markedet med Verisure.

Ønsket toppleilighet

Dahl leier for tiden leilighet av Selvaag på Tjuvholmen i påvente av at det skulle dukke opp en attraktiv leilighet av ønsket størrelse og kvalitet. Dahl omtales som venn av eiendomsmegler Nils Nordvik, og Nordvik skal som følge av dette ha hatt jobben med å oppdrive en attraktiv bolig for alarmgründeren.

Dahls ønske skal ha handlet om en toppleilighet på Tjuvholmen. Også Selvaag-leiligheten han leier for et sekssifret beløp hver måned skal ha vært av interesse, men eier skal ikke ha vært like interessert.

Etterhvert skal dermed Dahl ha innsett at han neppe ville få den drømmeboligen han ønsket seg - før Thor Johan Furuholmens kjempevilla på Bygdøy dukket opp i en omtale i Finansavisen den 31. januar 2020.

Den 18. mai registrerte Anders Langtinds faste oppgjørsselskap, Noroppgjør, en sikringsobligasjon på 270 millioner kroner på boligen. Langtind registrerer normalt sikringen 20 prosent over salgsprisen, hvilket indikerer en pris på 225 millioner, men summen det nå snakkes om skal ligge rundt 230 millioner kroner.

1.229 kvadratmeter

Furuholmen bygget gigantvillaen på 1.229 kvadratmeter helt i vannkanten tilbake i 2007. Den har utsikt mot Havnebassenget med Aker Brygge, Bjørvika, Hovedøya, Lindøya, Nakholmen og Nesoddlandet.

SELGER: Investor Thor Johan Furuholmen. Foto: Kari Vartdal Riise

Furuholmen driver forvaltning av 40.000 kvadratmeter næringseiendom i Oslo, og er blant annet eier av Oslo Vinterpark på Tryvann. Kapital verdsatte ham i fjor høst til 1,3 milliarder kroner.

Sklir inn millioner

«Vi vurderer å flytte utenlands. Det handler om livsstil, og jeg tror det er bra for barna å ha bodd utenlands. Vi har bodd i utlandet før også», sa Thor Johan Furuholmen til Finansavisen i januar.

Furuholmens villa skal ha kostet 120 millioner kroner å oppføre i sin tid.

Følgelig kan han innkassere en gevinst på rundt 100 millioner kroner - en gevinst som er skattefri ettersom det handler om Furuholmens primærbolig.

Boligen er moderne med store glassflater og vegger dekket av sort fiberbetong. Den består av to deler der den ene er bygget inn i fjellet, har fire etasjer og panoramautsikt mot fjorden. Det nederste planet har basseng, badstue, vinkjeller og hagestue. Totalt har boligen seks soverom

Arkitekten bak var Bambus arkitekter.

Gjørmebad

Det er imidlertid én ting som skiller Furuholmens eiendom fra andre eiendommer av de dyreste boligene i Norge.

Eiendommen Jørgen Dahl har kjøpt har en kort strandlinje, men denne er tilnærmet ubrukelig, da den kun består av gjørme flere titalls meter ut i sjøen. Furuholmen var tydelig overfor Finansavisen på at bading ble foretatt andre steder på Bygdøy enn på egen eiendom.