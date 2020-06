Gullsmed solgte Tønsberg-områdets dyreste

«Det er skummelt å si om det er en riktig pris eller ikke, men dette er en helt spesiell eiendom», sa eiendomsmegler Kenneth Doksheim i Privatmegleren da eiendommen i Kalvetangveien 93 ble lagt ut for salg i midten av april.

Nå er den dyreste eiendommen i Tønsberg-området noen gang solgt for 45 millioner kroner. Det vil si at den gamle gullsmeden i Tønsberg, Ola Henrik Rasmussen, som solgte stedet sammen med sin kone, ga kjøper en rabatt på 10 prosent.

– Veldig fornøyd selger og kjøper, sier en ordknapp Doksheim.

Ingen andre eiendommer over 40 millioner kroner er solgt i området siden 2015.

Eiendommen er nå ifølge Doksheim kjøpt som boligeiendom.

– Kjøper skal bo der, sier han.

Utelukket ikke rabatt

Megler Doksheim uttalte til Finansavisen at de ikke utelukket at de kunne havne under prisantydning.

«Vi får jo ikke solgt hvis vi ikke prøver, og vi har satt den prisen vi har satt. Jeg tror alle som selger i dette prissegmentet, er innforstått med at det blir en dialog om å finne den riktige salgssummen», sa han i april.

Med primærrom på 516 kvadratmeter, og en salgssum på 45 millioner kroner, gir dette en kvadratmeterpris på 87.209 kroner.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i området ligger på 32.091 kroner, og prisendring i området det seneste året viser en oppgang på 4,2 prosent.

30 prosent til næring

30 prosent, nærmere 248 kvadratmeter, er regulert til næring og brukes i dag til kontorer.