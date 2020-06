Bergen-megler: Et åpenbart grunnlag for en massiv boligprisvekst

Coronakrisen ser ikke ut til å gå veldig hardt utover boligprisene, som overrasket med 0,5 prosent nominell oppgang i april. Tidligere denne uken spådde flere meglere at trenden vil fortsette i mai.

Stikkordet er den rekordlave renten.

– Det er ikke den mest typiske boligkjøperen som nå er arbeidsledig, og selv om ledigheten er høy så mener jeg rekordlav rente slår kraftigere inn og vinner over arbeidsledigheten. Jeg tror boligmarkedet er friskmeldt igjen, sa Privatmegleren-sjef Grethe W. Meier til Finansavisen.

– Rentekutt støtter boligprisene

Norges Bank har svart på coronakrisen med å senke styringsrenten fra 1,50 prosent til null, og varsler at der vil den bli liggende lenge. Bankene har svart med å senke sine boliglånsrenter til rekordlave nivåer – både flytende og faste.

I sin nye konjunkturrapport onsdag skrev også Nordea Markets at rentekuttene vil kunne bidra til å holde boligprisene oppe.

«Alt annet likt bidrar rentekuttene fra Norges Bank at boligkjøpere med et normalt avdragslån kan by opp prisen på en bolig med 15-20 prosent uten at den løpende husholdningsøkonomien svekkes», skriver meglerhuset.

– Enorm likviditet frigjort

I Bergen var daglig leder og partner Kenneth Aadland i Proaktiv Eiendomsmegling ute allerede 21. april og forklarte Finansavisen hvorfor han så for seg boligprisoppgang fremover.

Renteskredet i bankene har gjort Aadland til en enda større optimist på boligprisenes vegne.

– Renten er halvert for de fleste, og enorm likviditet er frigjort i husholdningene. Når man finner tilfeller av rente ned til 1,30 prosent allerede, bankene har vekststrategier og renten derfor over tid vil presses ytterligere ned, samt at man kan binde renten på 1,80 prosent og fallende over ti år, så er det åpenbart at man har grunnlag for en etterhvert ganske massiv boligprisvekst, sier han i dag.

– Galskap ikke å handle nå

Dette gjør ifølge megleren boligkjøperne trygge på kostnadsnivået i lang tid fremover. Tar du med skattetrekket, blir det i realiteten gratis å låne penger.

– Legg på en avkastning i form av prisvekst, så er det galskap ikke å handle – enten om man vil bo eller investere. Man betaler tilbake med langt lavere verdi enn det man lånte. Det er ganske historisk, sier han.

– Kombiner dette med at man i et «worst case scenario» tenker seg en arbeidsledighet på 7-8 prosent. Da har man altså en del av markedet på 92-93 prosent som er særdeles potent. Om 93 av 100 er i en forsterket posisjon som kjøpere, er det alene nok til å drive markedet, fortsetter Proaktiv-toppen.

Jakter på utleieboliger

Samtidig er det en del av bildet at også innskuddsrentene kryper mot null.

– Erfaringsmessig leder det til at man leter etter alternative plasseringer for kapitalen sin. Det akselererer investeringslysten i eiendom, sier Aadland.

Flere utbyggere Finansavisen har snakket med denne uken bekrefter nettopp dette. En aktør som Bonova opplever stadig større pågang fra private investorer, rike familier, private equity-fond og oppkjøpsfond som vil investere i utleieboliger.

– Boligprisene skal på sikt oppover, og investorer jakter avkastning, sa regionsjef Stig Tuft i Bonava i Oslo tidligere denne uken.

– Veksten vil bli eksplosiv

Dermed er det trolig mer enn 93 prosent av det tidligere markedet som nå er kjøpere.

– Det er et voksende kjøpermarked til 110-120-130 prosent av det tidligere som agerer i form av flere som kjøper mer enn én enhet, sier Aadland i Proaktiv.

Han trekker frem et eksempel der man kjøper en leilighet til fire millioner kroner på rente ned mot én prosent – altså med en finanskostnad på 40.000 kroner i året.

En leieinntekt på 15.000 kroner i måneden gir en situasjon der man investerer 40.000 kroner for en avkastning på 180.000 kroner brutto.

– Det er historisk gunstig når man legger på lav risiko for renteendring. Normalt fører dette til at det ikke bare er dem som har innskudd å omplassere som får lån til eiendom – også andre får det. Kjøpere driver kjøpere – noe vi har sett gjentatte ganger de siste 20 årene, sier megleren.

– Jeg tror veksten kommer til å være eksplosiv, og de 10 prosentene vi ser for oss i 2020 er bare starten. Veksten kommer til å treffe langt tidligere enn tenkt. Når dette går opp for flere, vil det akselerere, og jeg blir ikke overrasket om vi får en sjokkartet vekstbane, fortsetter Aadland.

Uredd for å banne i kirken

For en eiendomsmegler å spå boligprisoppgang er litt som å banne i kirken, noe Aadland aldri har vært redd for. Det har gitt ham mye tyn, men analysene har vist seg som ganske treffsikre.

– Lekmenn sier vi er opptatte av å gire markedet, men at meglere er opptatt av prisoppgang er en myte. De fleste av oss tenker litt lenger enn til i morgen. Et psykologibasert, volatilt marked gagner oss ikke – det gir ustabile arbeidsforhold, sier megleren.

Han reagerer også på at det oppleves som mer edelt å spå nedgang i boligprisene enn oppgang.

– Du får ingen kjeft for å spå nedgang, men konsekvensen av det er mye mer dramatisk, føyer Aadland til.