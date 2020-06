Går ned fra 60 til 50 millioner for Riebers luksuseiendom

JUSTERER PRISEN: Daglig leder Tom Jørgensen i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen i Bergen. Foto: Privatmegleren

«The Rieber Garden» som tilhører Bjarne Rieber, tidligere eier av Rieber & Søn, ble forsøkt solgt i oktober 2018, uten hell. I mai 2019 ble eiendommen annonsert for første gang, med en prisantydning på 60 millioner kroner.

– Markedet responderte jo ikke på 60 millioner, så vi må jo kunne si at det var feil. Det kom inn ett bud på prisantydning, men der var ikke finansieringen i orden, sier Tom Jørgensen i PrivatMegleren.

Han har tatt over salget etter Kenneth Aadland i Proaktiv.

– Den var til salgs i 2018, men kun presentert til 10-15 stykker i det som kalles for gråmarkedet. Det fløy flere inn fra inn- og utland den gang, men den ble ikke solgt, sa Aadland til Finansavisen i fjor.

Jørgensen i Privatmegeleren erkjenner at eiendommen har vært for høyt priset.

67 MÅL: Tomten på Hordnesveien 278 er på 67 mål fordelt på tre bruksnummer. Foto: Foto: Tom Berger/FotoCompagniet AS

Fortsatt Bergens dyreste

Det har ikke vært enkelt for Bjarne Rieber å selge sin «mansion» på Hordnes i Bergen. Den ble forsøkt solgt første gang i oktober 2018, så ble den annonsert ut i markedet i 2019. Siden da er det gjort flere forsøk på salg, også i år, men nå legges den altså ut igjen midt i coronakrisen.

– Vi ser jo at boligmarkedet går bra, sier Jørgensen.

Men likevel har Rieber og Jørgensen slått av 10 millioner kroner fra ifjor, og ny pris er 50 millioner kroner. Det har kommet inn bud, men de er lavere enn dette.

–Prisen er justert relativt til det nivået man ellers har sett i Bergensmarkedet den senere tid, sier Tom Jørgensen i PrivatMegleren.

– Det vil fortsatt være den dyreste boligen solgt i Bergen, og vi mener vi har satt en riktig pris, men er åpne for forhandlinger, fortsetter Jørgensen.

Han har full orden på hva som er de dyreste eiendommene i byen, fordi han selv har solgt alle sammen. Den hittil dyreste er en villa ved Nordåsvatnet som ble solgt for 43,25 millioner kroner i mai ifjor. Det salget slo rekorden artisten Kygo hadde, da han kjøpte sin store villa på Hopsneset til 41 millioner kroner i 2018.

MULIG 3. PLASS. Artisten Kygo sto for kjøpet av Bergens dyreste bolig høsten 2018. 41 millioner kroner gav han for sin store murvilla på Hopsneset. For ett år siden ble den rekorden slått av et annet villasalg til 43,2 millioner kroner. Begge solgt av Tom Jørgensen i Privatmegleren. Foto: NTB Scanpix

–Skal slå sin egen rekord

– Jeg skal nå slå min egen rekord igjen. Foreløpig har det vært god respons i markedet, sier Jørgensen.

Eiendommen til Rieber har et stort hovedhus, en separat enebolig, drivhus, strandlinje, molo, saltvannsbasseng, to båthus og vinkjeller. Tomten er på 67 mål og ligger i Hordnesveien 278. I et hett marked for fritidsboliger, så tror megleren at eiendommen også kan ende opp som nettopp det.

– Vi har flere henvendelser på eiendommen fra boligkjøpere, men vi holder muligheten åpen for at den kan bli solgt som fritidseiendom, sier Jørgensen.