Meglertopp: Burde nedlegges et forbud mot ren provisjonslønn

Christoffer Askjer i Sem og Johnsen Eiendomsmegling mener lønnssystemet i eiendomsmeglerbransjen er problematisk, og at meglere med presset økonomi kan gi dårlig rådgivning, skriver Dagens Næringsliv.

Han påpeker at mange meglere er helt avhengige av å få gjennomført salg for å i det hele tatt få lønn, og at dette skaper dette uheldige incentiver, særlig for unge og uerfarne meglere.

– Det er så mange unge meglere som er veldig hardt presset økonomisk og som møter et hardt marked. Det er så hard kamp om oppdragene at dette kan føre til et press for å gjennomføre salg, sier Askjer til avisen.

Adm. direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, er ikke enig med om at det er nødvendig med et forbud.

– Ethvert selskap har en plikt til å skape arbeidsforhold for de ansatte slik at de har en lønn å leve på. Det trenger imidlertid ikke å lovreguleres, sier hun til DN.

Regjeringen oppnevnte i fjor høst et utvalg som skal se på eiendomsmeglingsloven som regulerer bransjen.