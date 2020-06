Lars Fredrik Windfeldt har sikret seg Doktorhuset i Lyngør

Investor Lars Fredrik Windfeldt har nå kjøpt Doktorhuset i Lyngør, skriver Agderposten.

Det var Tvedestrandsposten som først omtalte salget, og ifølge avisene er dette trolig ett av tidenes dyreste boligkjøp gjort på Sørlandet.

Den 97 mål store eiendommen ble tilbake i 2013 solgt til de britiske brødrene Ian og Hugh Laing. Prisantydningen var den gang på 34 millioner kroner, før salgssummen til slutt endte på 32 millioner.

– Dette er en sjanse man får bare en gang i livet. Å få seg noe i strandkanten i Lyngør er vanskelig nok i seg selv, men her snakker vi altså om nærmere 100 mål, uttalte DNB-megler Peder Steen til Tvedestrandsposten tilbake i 2013.

Totalrenovert

Ifølge Agderposten har de britiske brødrene de siste syv årene gjennomført omfattende restaurering av både eiendommen og bygninger.

– Selger har eid stedet i syv år og har på den tiden gjennomført en svært omfattende totalrenovering. Byggene her ute er nå i en imponerende god stand. Alt de har gjort her har vært med en utrolig «commitment» og et fokus på detaljer og kvalitet. De har i imponerende grad vært kompromissløse i sitt ønske om å gjenskape stedet tidshistorisk helt hundre prosent riktig, sier Windfeldt til avisen.

Denne gangen var eiendommen aldri ute på det åpne markedet, og investoren ønsker ikke å gå ut med kjøpesummen. Etter det både Agderposten og Tvedestrandsposten har imidlertid Doktorhuset kostet Windfeldt over 40 millioner kroner.

–Jeg har kjent dem siden de kjøpte her i 2013 og jeg fikk et tips om at de vurderte å selge. Jeg tok da kontakt og det ble en transaksjon av det, forteller den nye eieren til Agderposten.