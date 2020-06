Vil ha kvadratmeterpris på 231.000 for dødsbo på Bygdøy

– DRØY PRIS: Daglig leder i Privatmegleren Tjuvholmen, Dag Rune Kristiansen. Foto: Privatmegleren

– Det er drøyt om man tar denne boligen til 39 millioner som den står. Den må jo pusses opp med håndgranat, sier Dag Rune Kristiansen, partner og daglig leder i Privatmegleren Tjuvholmen.

«Fantastisk eiendom på Bygdøy» heter det i Finn-annonsen, og det samme må man kunne si om prisen for boligen i Mellbyedalen 16. Betaler du prisantydningen for eiendommen så må du ut med 231.000 per kvadratmeter, og her er lite skiftet ut siden byggeåret i 1968.

– Når du regner ut kvadratmeterprisen så ser det helt gærent ut, men det er jo beliggenheten man kjøper her. Den er forholdsvis unik. Får du opp en ny tomannsbolig her, så kan prisen forsvares mer, men 39 millioner tror jeg er for høyt, sier Kristiansen.

Eiendommen er på 1,1 mål, med bruksrett til båtplass og strandlinje.

GAMLE BAD: De to badene i boligens underetasje er over 50 år gamle og er preget av en helt annen tid. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

– Oppussing er subjektivt

Prisforventningene på Bygdøy er også farget av at Norges dyreste bolig noensinne ble solgt nettopp her til 230 millioner kroner av milliardæren bak Sector Alarm, Jørgen Dahl.

Det er megler Inger Margrethe P. Fausa i Aktiv Eiendomsmegling som selger dødsboet på Bygdøy med en kvadratmeterpris på 231.000. Hun mener prisantydningen kan være riktig, men at den ikke skrevet i stein.

– Jeg mener prisen er helt innafor, men det vet man jo aldri, det får markedet avgjøre. Det er en fantastisk beliggenhet med sjøutsikt fra hvert vindu. Det er ikke mange boliger som dette igjen, sier Fausa.

– RETT PRIS: Eiendomsmegler Margrethe P. Fausa i Aktiv Eiendomsmegling. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

– Men denne boligen trenger jo totalrenovering?

– Vi mener det er moderniseringsbehov, men man må vurdere selv om det er behov for oppussing eller totalrenovering. Det er en subjektiv vurdering hva man legger i det. Boligen kan fint brukes som den står, den er godt vedlikeholdt og den kan enkelt overflatebehandles, sier hun.

KUN BRUKSRETT: Boligen i Mellbyedalen 16 har bruksrett på båtplass og strandparsell. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

Hjelper med rekordsum

– Er det lettere å sette en pris på 39 millioner for et oppussingsobjekt, etter at Norges dyreste bolig nylig ble solgt på Bygdøy?

– Alt hjelper jo. Prisene på Bygdøy var jo allerede ganske høye. Om det er for høyt eller lavt er vanskelig å vite. Det er det markedet som bestemmer, sier Fausa.

Også partner i Privatmegleren, Dag Rune Kristiansen, mener salget av Norges dyreste bolig i samme område, presser prisene opp.

– Det har en effekt at folk kan se at Bygdøy selger det dyreste vi har her i landet. Det gjør noe med forventet kvadratmeterpris, men jeg mener man ikke skal så mye over 30 millioner kroner i dette tilfellet, sier Kristiansen.