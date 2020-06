OBOS-prisene steg i mai

I mai var kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i Oslo-området 65.905 kroner. En brukt OBOS-bolig i hovedstaden koster 4,4 prosent mer enn i mai 2019. Volumet gikk derimot ned. Det ble omsatt 477 boliger i mai i år, solid ned fra rekordhøye 606 i fjor.

På landsbasis gikk prisene opp med 1,9 prosent fra april til mai, går det frem av OBOS' pressemelding. Kvadratmeterprisen på landsbasis ligger på 57.588 kroner, 4 prosent høyere enn samme tid i fjor.

– Prisoppgangen i mai er større enn normalt, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

I mars falt OBOS-prisene noe da coronakrisen kom.

– I snitt har maiprisene steget med 0,7 prosent i perioden 2004 til 2019. Det gjorde de også i fjor. Utviklingen tyder på at boligprisene fortsatt holder seg oppe til tross for den ekstraordinære situasjonen vi er i. Det ser ut til at krisen først og fremst har gitt lavere aktivitet. Aktiviteten er ned fra mai i fjor, men likevel på et relativt høyt nivå sett i lys av smitteverntiltak og høy arbeidsledighet, sier Monsvold.

Hun venter at aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabilt, dersom normaliseringen av økonomien vil fortsette.

– Vi kan få et mindre boligprisfall utover høsten, noe som er normalt. Men vi tror ikke på et kraftig og langvarig fall, sier sjeføkonomen.