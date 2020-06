Fikk rekordpris på stavangerbolig under coronakrisen

BEDRE ENN FRYKTET: Investor Alfred Ydstebø har solgt flere boliger gjennom Base Gruppen og Base Boliger enn han så for seg i mars.

BEDRE ENN FRYKTET: Investor Alfred Ydstebø har solgt flere boliger gjennom Base Gruppen og Base Boliger enn han så for seg i mars. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

– Da Norge stengte ned i mars ble alle nervøse, og vi som har både bolig- og næringseiendom så for oss at vi kunne bli hardt rammet. Men verden ser bedre ut enn vi fryktet, sier den stavangerbaserte investoren Alfred Ydstebø.

Han har god grunn til å foreløpig puste lettet ut. I løpet av inneværende år skal han og Base Gruppen, som Ydstebø eier sammen med familien, ut med flere nybyggprosjekter i regionen, og juvelen i kronen, Consulens Brygge i Stavanger, ble lagt ut like før det norske samfunnet stengte ned som følge av coronapandemien i midten av mars.

– Men en uke inn i nedstengningen solgt vi Stavangers dyreste leilighet, til 40 millioner kroner. Hittil har vi solgt for 130 millioner kroner i prosjektet, som er det viktigste boligprosjektet vi har, sier Ydstebø.

Hvem som har kjøpt leiligheten vil han dog ikke røpe, men han hevder det «ikke er et kjent navn.»

Base Gruppen - morselskap (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 7,2 2,5 Driftsresultat −4,9 1,7 Res. før skatt 75,4 63,3 Årsresultat 75,4 63,3

God temperaturmåler

I tillegg til Consulens Brygge er Ydstebø og Base-systemet blant annet på markedet med boligprosjektene Ovalen i Sandnes og Ledaal Park i Stavanger. Sistnevnte består av 36 enheter, mens Ovalen er 55 boliger på mellom 79 og 250 kvadratmeter.

– Vi ligger litt etter hva vi ventet ved begynnelsen av året, men har solgt betydelig flere boliger enn vi trodde da coronakrisen slo til i mars, forteller Ydstebø, som er langt mer positiv enn for to-tre måneder siden.

«Etter balansedagen har det oppstått endrede rammebetingelser som følge av virusepidemien og påfølgende fall i oljeprisen.(...) Virusepidemien representerer, på grunn av ukjent tidsperspektiv, en type usikkerhet der det ikke er mulig å analysere og kvantifisere sannsynlige konsekvenser», skrev han i en kommentar i 2019-regnskapet til Base Gruppen, datert i slutten april.

Ettersom Stavanger-området jo er preget av oljevirksomhet treffer nedgang i oljeprisen og investeringskutt fra oljeselskapene hardt, i tillegg til den generelle økonomiske nedgangen.

– Siden vi har både boliger og næringslokaler er vi en god temperaturmåler på regionen. Jeg synes det har gått relativt bra i vårt område, det står ikke så dårlig til som mange mener, sier Ydstebø.

Base Gruppen - konsern (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 213,7 103,3 Driftsresultat −14,1 −6,9 Res. før skatt 76,6 1,2 Årsresultat 90,8 5,2

Blåst opp

Fjoråret gikk også bra. Ifølge regnskapet steg overskuddet fra 63,3 millioner kroner til 75,4 millioner kroner. Det var særlig finansinntektene som trakk opp. De økte fra 2,6 millioner til 108 millioner i løpet av 2019.

– Det skyldes at vi solgte flere prosjekter i fjor, der 104 millioner er gevinst på salg av Base Bolig-aksjer. I tillegg ble to andre prosjekter solgt, og ettersom alt dette er aksjer føres det opp under finansinntekter, forklarer investoren.

Base Gruppen hadde en kraftig økning i både gjeld og kundefordringer i fjor, noe som ifølge ham skyldes at flere boligprosjekter nærmet seg ferdigstillelse og derfor ble overført til morselskapet – med alt hva dette innebærer på balansen. Gjelden steg fra 235 millioner til 734 millioner kroner, mens kundefordringene økte fra 1,9 millioner til 419 millioner.

– Balansen blir blåst opp på grunn av to boligprosjekter. Rett før de skal overleveres til kjøperne ser den voldsomt stor ut, men er allerede ned med 400 millioner kroner og utover året vil det meste av denne effekten forsvinne helt, sier Ydstebø.

Det er satt av 4,4 millioner kroner i utbytte.