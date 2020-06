Perfekt corona-timing for Møller Eiendom

I BOKS: Åtte år etter at tomten ble kjøpt, står 318 leiligheter, 30.000 kvadratmeter kontorer og 6.000 kvadratmeter butikk- og serveringslokaler ferdig på Harbitz Torg. Markedsdirektør Pål Bøe (f.v.), adm. direktør Andreas Jul Røsjø og finansdirektør Dagny Stensgård Wik i Møller Eiendom er fornøyd med at alle boligene er solgt.

I BOKS: Åtte år etter at tomten ble kjøpt, står 318 leiligheter, 30.000 kvadratmeter kontorer og 6.000 kvadratmeter butikk- og serveringslokaler ferdig på Harbitz Torg. Markedsdirektør Pål Bøe (f.v.), adm. direktør Andreas Jul Røsjø og finansdirektør Dagny Stensgård Wik i Møller Eiendom er fornøyd med at alle boligene er solgt. Foto: Iván Kverme

– Vi har gjentatt for oss selv noen ganger at brikkene har falt veldig på plass nå når alt dette skjer rundt oss, sier adm. direktør Andreas Jul Røsjø i Møller Eiendom.

Det familieeide selskapet økte markedsverdien av sin eiendomsportefølje med formidable 2,07 milliarder kroner i fjor, og eier nå eiendommer for 12,9 milliarder.

En del av utviklingen skyldes prosjektet vi står ved nå, Harbitz Torg på Skøyen i Oslo. Her er en sliten fabrikk jevnet med jorden og erstattet med 318 leiligheter, 30.000 kvadratmeter kontorlokaler og 6.000 kvadratmeter til handel og servering.

Møller Eiendom Søsterselskap av Møller Mobility Group, som importerer VW, Audi, Skoda og Seat.

Begge eies av holdingselskapet Aars, som tilhører etterkommerne til grunnleggeren Harald Aars Møller. Virksomheten har røtter tilbake til 1936, da Aars Møller etablerte Strømmen Auto.

Har sitt utspring i en portefølje bilforhandleranlegg. Cirka 40 prosent av leieinntektene kommer fortsatt fra bilbutikker som leies ut til Møller Mobility Group.

Investerer bredt i både logistikk-, kontor- og boligprosjekter i Norge, Sverige og Baltikum.

En strategi lagt i fjor tilsier at porteføljeverdien skal økes til 15 milliarder kroner innen 2025. Dette skal skje både gjennom direkteinvesteringer og utviklingsprosjekter i egen regi eller i samarbeid med andre.

Selskapet eide ved årsskiftet drøyt 460.000 kvadratmeter til en verdi av 12,9 milliarder kroner.

Boligene ble utviklet sammen med Profier. De siste av dem ble nylig overlevert, og nå har ikke Møller Eiendom noen nye prosjekter som det haster med å lansere.

Store vyer på Ensjø

Akkurat det er ingen ulempe når nyboligmarkedet har bremset kraftig opp. Selv om bruktboliger selges for stadig høyere priser, ble det ifølge Boligprodusentenes Forening solgt 29 prosent færre nye boliger i årets fire første måneder sammenlignet med samme periode i 2019. I april falt salget med 45 prosent.

– Vi begynner såvidt i disse dager i Grenseveien på Ensjø, et veldig offensivt prosjekt som Code har tegnet for oss. Vi sendte ut et materiale sist uke som skal legges ved i en forhåndskonferanse, og har fått veldig god respons på det, sier Røsjø.

Møller Eiendom ser for seg rundt 300 leiligheter, men har ikke dårlig tid. Ferdigstillelse er stipulert først i 2025.

IKKE BARE EN BLOKK: Møller Eiendoms kommende boligprosjekt på Ensjø i Oslo, slik Code arkitektur ser for seg bygget. Illustrasjon: Code arkitektur

– Det er et bilanlegg på tomten nå, men det kan løses, sier Røsjø om muligheten til å fremskynde prosessen hvis markedsforholdene tilsier det.

I tillegg jobber selskapet med å regulere en tomt på Hasle, ikke langt unna. Der er planen en kombinert bolig- og næringsutbygging med 255 leiligheter og et totalt areal på 65.900 kvadratmeter.

Verst for store prosjekter

I et intervju med Kapital i april innrømmet Røsjø at han ikke er lei seg for at Møller Eiendom aldri fikk tilslaget på NRK-tomten på Marienlyst, der det etter planen skal bygges 1.200 leiligheter.

Eiendommen endte i vinter opp hos Andresen-familiens Ferd Eiendom for en minstepris på 3,75 milliarder kroner.

– Vi er lettet over at vi ikke har plukket så mange prosjekter på 2019-prisnivåer, Marienlyst inkludert. Sistnevnte har syv til ti års levetid og er ikke nødvendigvis den verste investeringen man gjorde i begynnelsen av 2020. Det hadde vært verre om man hadde kjøpt noe med byggestart rett rundt svingen, sa han til Kapital.

Jeg skal ikke nødvendigvis spå noen prisnedgang, men heller ikke en vedvarende oppgang Andreas Jul Røsjø, Møller Eiendom

– Hva tror dere om boligmarkedet de kommende årene?



– Før denne coronautfordringen kom, var vi egentlig ganske klare for å få tak i nye boligprosjekter med kort ledetid til oppstart. Akkurat nå er jeg glad for at vi ikke har så mye av det i porteføljen, sier Røsjø til Finansavisen nå.

«Ikke så mye» kan omskrives til seks kostbare leiligheter på Frogner.

– Vi har ett lite boligprosjekt som skal ut i markedet rundt nyttår, men det er et veldig begrenset omfang og et veldig spesifikt segment, sier Møller-sjefen om en ny bygård som skal bygges som erstatning for en gammel bensinstasjon i Balders gate.

– Hva tror du om boligprisene om ett til to år?



– Boligsalget skal noe ned, som et resultat av at det er så stor usikkerhet og flere uten jobb. Så kan spekulantandelen dra opp dette igjen på grunn av lavt rentenivå. Jeg skal ikke nødvendigvis spå noen prisnedgang, men heller ikke en vedvarende oppgang, slik det har vært nå en periode.

Røsjø mener det kan trekkes et skille mellom ulike leilighetsprosjekter.

– Boligprosjekter der du supplerer et eksisterende område, der du skal ta inn villaselgere – den typen prosjekter er ikke jeg noe skeptisk til. Men store prosjekter med 3–400 enheter som skal stykkes opp i salgstrinn, hvor du skal sette et nytt prisnivå i en bydel – det er den typen prosjekter jeg tror vil rammes hardest i en periode fremover. Og dem er det en del av.

Møller Eiendom (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 379,4 395,1 Driftsresultat 122,8 191,3 Resultat før skatt 64,6 114,4 Årsresultat 53,5 101,0 Eiendomsverdier 12.888,0 10.821,0

Flere kontorer

Møller Eiendom driver imidlertid med langt mer enn bolig. På Gardermoen, for eksempel, eier selskapet 60 prosent av et gigantisk logistikkbygg som leies ut til Coop. Dette er nå i ferd med å bygges ut med 30.000 kvadratmeter slik at det totalt vil dekke 84.000 kvadratmeter. Den innvendige takhøyden er 27 meter, altså på nivå med en ti etasjes boligblokk.

– Selv om enkelte segmenter er litt utsatt, viderefører vi strategien som er lagt. Vi øker eksponeringen i logistikk og kontorer, sier Røsjø.

BALDERS PLASS: Seks leiligheter på mellom 120 og 150 kvadratmeter på Frogner. Høy prisklasse kan forventes. Illustrasjon: Einar Jarmund & Co

På Gardermoen kommer det i tillegg et nytt bilanlegg, slik det også gjør i Uppsala og Riga. Men inntektene fra bileiendommene, som utgjør grunnstammen i selskapet, utgjør en stadig mindre andel.

– Bileiendommene har stått for i underkant av 50 prosent av leieinntektene, men nå vektes det ned til 40. Samtidig øker kontor fra 15 til 27 prosent, sier finansdirektør Dagny Stensgård Wik.

Det skjer som følge av at Rambøll og Elvia/Hafslund E-CO flytter inn i det 30.000 kvadratmeter store kontorbygget som er bygget i tilknytning til leilighetsblokkene på Harbitz Torg.

– Hvordan vil krisen påvirke kontormarkedet?



– Vi tror at enkelte sterke kontorsegmenter vil stå seg bra, som sentrum og Skøyen. Vi tror ikke spesielt mye på vestkorridoren og Fornebu. Og i hele Hovinbyen, hvor det er så stort utbud – det kommer ikke til å se veldig bra ut de neste to–tre årene, tror Røsjø.



Vil øke til 15 milliarder

I fjor satte Møller Eiendom et mål om å øke eiendomsverdiene til 15 milliarder kroner innen 2025. Det forrige målet fra 2014 – å øke fra 4 til 10 milliarder innen 2020 – ble nådd for to år siden.

Med 12,9 milliarder på papiret ved inngangen til året, bør ambisjonen være oppnåelig. Samtidig er gjeldsgraden på beskjedne 44,6 prosent.

– Hvordan blir utviklingen i år?

– Det er det store millionspørsmålet. Den foreløpige vurderingen er at vi står veldig solid, men vi vet ikke hvordan det blir de neste seks månedene, sier Røsjø.