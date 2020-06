Økonomene om boligprisene for mai

DNB Markets venter en oppgang på 0,3 prosent i boligprisene fra april til mai, mens økonomene i Nordea Markets venter at boligprisene var omtrent uendret i mai.

«Men usikkerheten er stor. På sikt tror vi at prisene skal stige igjen. Bunnen i økonomien er bak oss og usikkerheten er dempet sammenlignet med mars og april», skriver valutastrateg Lars Mouland og analytiker Dane Cekov i morgenrapporten til Nordea Markets.

Selv om arbeidsledigheten vil forbli høyere enn før krisen, er rentekuttet fra Norges Bank kraftfullt ifølge Mouland og Cekov, og vil bidra til å støtte opp under boligprisene.

Handelsbanken

Kanskje har boligmarkedet i Norge passert bunnen allerede?, skriver Kari Due-Andresen og Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten torsdag.

«Vi er ikke, og har heller ikke vært, blant dem som har et særlig pessimistisk syn på boligmarkedet, og så langt har det stått seg bra», heter det fra økonomene.

De peker på at vi gjennom mars og april kun har sett en relativt moderat prisnedgang, sammenliknet med den dramatiske svekkelsen av realøkonomien i samme periode.

Slik Handelsbanken-økonomene ser det, har lave renter, i kombinasjon med at både tilbud og etterspørsel har gått noe ned, sørget for å dempe boligprisfallet.

«Antakelig er det begrenset nedsiderisiko på kort sikt, og som nevnt, er kanskje det verste bak oss allerede», heter det i oppdateringen.

Due-Andresen og Gonsholt Hov ser imidlertid en mer langsiktig dempende effekt av corona- og oljekrisen på boligmarkedet:

«Svakere inntektsutvikling for husholdningene aggregert vil gjøre at boligprisene over tid stiger svakere enn hva de ellers ville ha gjort».

OBOS-prisene opp

Prisene på OBOS-boliger i Oslo gikk opp med 1,1 prosent i mai på månedsbasis.

I mai var kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i Oslo-området 65.905 kroner. En brukt OBOS-bolig i hovedstaden koster 4,4 prosent mer enn i mai 2019.

Volumet gikk derimot ned. Det ble omsatt 477 boliger i mai i år, solid ned fra rekordhøye 606 i fjor.

På landsbasis gikk prisene opp med 1,9 prosent fra april til mai. Kvadratmeterprisen på landsbasis ligger på 57.588 kroner, 4 prosent høyere enn samme tid i fjor.

– Prisoppgangen i mai er større enn normalt, kommenterte sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en melding.