Sterk oppgang i boligprisene i mai

FERSKE TALL: Eiendom Norge la frem boligstatistikk for mai torsdag. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Boligprisene steg med 1,9 prosent i mai, ifølge tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,4 prosent.

Boligprisene er nå 2,5 prosent høyere enn for et år siden.

Historisk

– Boligprisene steg kraftig i alle områder i Norge i mai. Dette er den sterkeste oppgangen i en mai måned i boligprisstatistikkens historie, og utviklingen mer enn korrigerer det sesongkorrigerte fallet i boligprisene i mars og april i kjølvannet av tiltakene mot korona-utbruddet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han peker på at prisoppgangen må sees i lys av gjennomåpningen av samfunnet, samt den kraftige økonomiske stimulansen av den rekordlave styringsrenten fra Norges Bank.

Til tross for den kraftige prisoppgangen fortsetter fallet i antall solgte boliger og antall boliger lagt ut for salg.

– I mai og juni pleier normalt den såkalte «vårflommen» å sette inn i det norske boligmarkedet, men denne har så langt uteblitt. Husholdninger som har planlagt kjøp og salg av bolig har ingen grunn til å utsette beslutningen. Boligmarkedet er tilbake etter korona-sjokket og velfungerende, sier Lauridsen.

Mindre aktivitet

I mai ble det solgt 9.615 boliger i Norge, noe som er 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 37.931 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent færre enn på samme tid i 2019.

Det ble i mai lagt ut 11.217 boliger til salgs i Norge, 18,4 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019.

Hittil i 2020 er det lagt ut 43.294 boliger til salgs, 7,3 prosent færre enn i mai i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut markant færre boliger i mai i år enn i rekordåret 2019. Men hittil i 2020 er det solgt og langt ut omtrent like mange boliger som i 2017 og 2018, som også var år med stor omsetning i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i mai 2020. Det er en nedgang fra 55 dager i april. Raskest salgstid hadde Oslo med 24 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 68 dager.

– Salgstiden er stabil og fremdeles noe høyere enn de foregående årene, sier Lauridsen

Sterkest i Oslo

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 2,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike og Asker og Bærum med en oppgang på 0,3 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Ålesund m/omegn med 3,9 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 1,3 prosent.

– Oslo, som hadde sterkeste fallet i boligprisene i april, får også den sterkeste oppgangen i mai. Spørsmålet er nå om boligprisene fortatt vil utvikle seg like sterkt i tiden fremover eller om utviklingen i mai var kun var en korrigering av det unormale fallet i boligprisene i mars og april. Det er uavhengig av dette ingen grunn til å avvente boligkjøp- og salg nå. Boligmarkedet er velfungerende, sier Lauridsen.

På litt lengre sikt er Eiendom Norges bekymring knyttet til nyboligmarkedet og den kraftige salgsnedgangen vi har sett der i kjølvannet av coronatiltakene.

– Selv om vi kanskje i lang tid vil måtte leve med tiltak mot corona-epidemien, vil det være et underliggende boligbehov i takt med befolkningsutviklingen og demografiske endringer. Det er derfor viktig at kommunene holder sin reguleringstakt oppe, og boligbyggerne fortsetter å utvikle og legge ut nye prosjekter ut for salg, og det spesielt i presseområdene i Norge, sier Lauridsen.

Spådommene

DNB Markets ventet en oppgang på 0,3 prosent i boligprisene fra april til mai, mens økonomene i Nordea Markets så for seg at boligprisene var omtrent uendret i mai.

«Men usikkerheten er stor. På sikt tror vi at prisene skal stige igjen. Bunnen i økonomien er bak oss og usikkerheten er dempet sammenlignet med mars og april», skriver valutastrateg Lars Mouland og analytiker Dane Cekov i morgenrapporten til Nordea Markets.

Selv om arbeidsledigheten vil forbli høyere enn før krisen, er rentekuttet fra Norges Bank kraftfullt ifølge Mouland og Cekov, og vil bidra til å støtte opp under boligprisene.

Handelsbanken

Kanskje har boligmarkedet i Norge passert bunnen allerede?, skriver Kari Due-Andresen og Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten torsdag.

«Vi er ikke, og har heller ikke vært, blant dem som har et særlig pessimistisk syn på boligmarkedet, og så langt har det stått seg bra», heter det fra økonomene.

De peker på at vi gjennom mars og april kun har sett en relativt moderat prisnedgang, sammenliknet med den dramatiske svekkelsen av realøkonomien i samme periode.

Slik Handelsbanken-økonomene ser det, har lave renter, i kombinasjon med at både tilbud og etterspørsel har gått noe ned, sørget for å dempe boligprisfallet.

«Antakelig er det begrenset nedsiderisiko på kort sikt, og som nevnt, er kanskje det verste bak oss allerede», heter det i oppdateringen.

Due-Andresen og Gonsholt Hov ser imidlertid en mer langsiktig dempende effekt av corona- og oljekrisen på boligmarkedet:

«Svakere inntektsutvikling for husholdningene aggregert vil gjøre at boligprisene over tid stiger svakere enn hva de ellers ville ha gjort».

OBOS-prisene opp

Prisene på OBOS-boliger i Oslo gikk opp med 1,1 prosent i mai på månedsbasis.

I mai var kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i Oslo-området 65.905 kroner. En brukt OBOS-bolig i hovedstaden koster 4,4 prosent mer enn i mai 2019.

Volumet gikk derimot ned. Det ble omsatt 477 boliger i mai i år, solid ned fra rekordhøye 606 i fjor.

På landsbasis gikk prisene opp med 1,9 prosent fra april til mai. Kvadratmeterprisen på landsbasis ligger på 57.588 kroner, 4 prosent høyere enn samme tid i fjor.

– Prisoppgangen i mai er større enn normalt, kommenterte sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en melding.