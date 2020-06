Eiendom Norge tippet halvparten så stort prisoppgang

Aldri før har Eiendom Norge vist sterkere mai-tall enn i år og fortsatt boligprisvekst etter april, og det midt coronakrisen. Boligprisene steg med 1,9 prosent, korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,4 prosent.

– Her tror jeg alle ble overrasket, vi hadde sett for oss noe under halvparten. Det er jo mange forhold som gjør at boligprisene også dempes, som arbeidsledighet og usikkerhet, sier adm. direktør Henning Lauridsen.



– Hva er det som gjør at høy arbeidsledighet og coronakrisen som sådan preller av for boligmarkedet?

– Vi har en nok en veldig sterk effekt av renten, et samfunn som åpnes igjen og en arbeidsledighet som går kraftig nedover, sier Lauridsen.

Prispress

I mai ble det solgt 9.615 boliger i Norge, noe som er 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Det ble i forrige måned lagt ut 11.217 boliger til salgs i Norge, 18,4 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Eiendom Norge tror dette kan føre til prispress sammen med den rekordlave renten.

– Dette kan være en risiko, men vi tror det vil komme flere selgere og kjøpere i markedet i takt med at folk blir tryggere på markedet. Vår store bekymring er at det blir for svak tilbudside, spesielt i Oslo, det er veldig uheldig når vi også har så lav rente, sier Lauridsen.

Oslo hadde den sterkeste prisutviklingen i mai med en prisvekst på 2,4 prosent nominelt og 2,2 sesongsjustert.Eiendomsmeglere og økonomer var også forrige måned svært overrasket over prisvekst i den første fulle måneden med coronatiltak.