– Vi har aldri solgt flere boliger i løpet av én måned som mai, all-time high med en økning så langt på 23 prosent totalt, og 19 prosent i Oslo, forteller Martin Anmarkrud Kiligitto, adm. direktør i Nordvik til Finansavisen.

Han er ikke overrasket over torsdagens prisstatistikk fra Eiendom Norge, og viser til at samtlige segmenter går godt.

– Vi opplever også fart i prosjektmarkedet. I Innlandet har vi solgt 20 prosjektenheter, vi solgte historiens hittil dyreste privateide enebolig og én av Norges dyreste fritidsboliger i mai, forteller Anmarkrud Kiligitto.

I slutten av mai skrev Finansavisen om Sector Alarm-gründer Jørgen Dahl, som kjøpte Norges dyreste bolig på Bygdøy for 230 millioner kroner av investor Thor Johan Furuholmen.

Salget ble gjort av Nils Nordvik og Anders Langtind i Privatmegleren.

Høy signeringstakt

Meglerne i Nordvik melder om fortsatt høy signeringstakt for nye oppdrag, og god interesse på visning.

– Derfor forventer vi at markedet vil holde seg stabilt gjennom sommeren og tidlig høst, sier sjefen.

Han er optimistisk med tanke på 2020.

– Både mai og første kvartal har vært travle, og vi har god fart inn i juni. Selgere og kjøpere er tilbake for fullt og markedet er friskmeldt.

Selektive kunder

Ifølge Anmarkrud Kiligitto er budgiverne forsiktige, men fortsatt på «hugget» mot de rette objektene.

– Kundene fortsetter å være selektive, en trend som begynte høsten 2019 – mange vil flytte rett inn og vi ser at det er viktig at boligselger gjør gode forberedelser.

Småmangler, som maling, sparkling, slitte gulv med mer, trekker ned. Det gjelder også hager som ikke er velstelt eller godt holdt.

– Er du i en vurderingsfase for å selge, gå over boligen med et kritisk blikk, legg inn egeninnsats eller få tak i håndverker, råder Nordvik-sjefen.