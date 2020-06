Økonomer snur og tror på videre boligprisvekst

STERKEST I OSLO: Boligprisene steg 1,9 prosent nasjonalt i mai og 2,4 prosent i Oslo. Justert for sesongvariasjoner var prisveksten på henholdsvis 1,4 og 2,2 prosent.

STERKEST I OSLO: Boligprisene steg 1,9 prosent nasjonalt i mai og 2,4 prosent i Oslo. Justert for sesongvariasjoner var prisveksten på henholdsvis 1,4 og 2,2 prosent. Foto: Eivind Yggeseth

Ikke siden mai 2006 har boligprisene steget med 1,9 prosent i en mai-måned. Og det etter 0,5 prosents vekst i april – og midt i en coronakrise.

HØYERE RENTE?: Strateg i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen Foto: Finansavisen

– Hvis boligprisene fortsetter opp i samme tempo, så er det et argument for at renten blir satt opp tidligere enn først antatt, sier rente- og valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Han har mest tro på at Norges Bank vil holde renten i null ut neste år, men utelukker ikke tidligere renteoppgang. Norges Bank legger opp til nullrente i første omgang frem til utgangen av 2023.

– Vi får nå stadig flere indikatorer på at norsk økonomi går bra, nå senest i boligmarkedet. Det får en til å spørre seg hvilken krise vi egentlig er inne i, sier Bernhardsen.

– Du har tidligere spådd et prisfall på 5-10 prosent, hva tror du om boligprisene videre nå?



– Jeg tror på fortsatt boligprisvekst. Vi trodde på et kjøligere boligmarked enn dette, men det vil ikke overraske meg om vi kommer ut av coronakrisen med boligprisoppgang. Dette er ikke en krise som vil velte norsk økonomi, sier analytikeren.

Boligprisutvikling (%) By April Siste år Siste 5 år Siste 10 år Kvadratmeterpris (snitt/kr) Oslo 2,4 3,9 36,1 98,4 75.610 Bergen 2,1 2,8 7,7 53,3 45.771 Trondheim 1,8 2,4 13,2 61,2 47.639 Stavanger m/omegn 1,8 -1,3 -7,5 12,9 34.969 Tromsø 1,5 3,8 17,1 74,2 48.227 Kristiansand 2,3 2,8 9,8 18,0 31.940 Norge 1,9 2,5 22,2 64,3 43.619 Kilde: Eiendom Norge

– Folk er tryggere

Både økonomer og meglertopper var svært overrasket over at boligprisene steg med 0,5 prosent nominelt april, den første fulle måneden med coronatiltak. I forkant boligprisstatistikken for mai, hadde flere imidlertid dristet seg til en liten prisoppgang, men ingen tippet mer enn maks én prosents prisvekst. Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, sier den kraftige prisoppgangen kan ha flere forklaringer.

FREMTIDSTRO: Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland. Foto: NTB Scanpix

– Dette føyer seg inn i rekken over positive nyheter fra norsk økonomi. Dette sier noe om folk fremtidstro, det er et godt signal at troen på fremtiden ikke har gått «ad undas», sier Haugland.

Hun har imidlertid liten tro på boligprisveksten skal fortsette i samme tempo.

– Det ville vært i overkant om dette skulle fortsette hver måned ut året. Dette er spekulasjoner, men statistikk er vanskelig og denne gode måneden kan bære preg av skjevheter, kanskje det er de mest attraktive boligene som har gått unna denne måneden, sier Haugland.

–Har ikke endret renteprognose

– Hvis boligprisveksten skulle fortsette, kan styringsrenten heves tidligere enn først antatt?

– Hvis boligprisene skulle stige i samme fart, men det legger jeg ikke til grunn, så vil det kunne skje. Norges Bank vil være ukomfortable med nullrente om prisveksten skulle fortsette. I vår nåværende prognose har vi lagt opp til to rentehevinger først i 2023, sier Haugland.

Men sjeføkonomen erkjenner at det er et helt annet bilde nå, enn da DNB Markets kom med sin forrige prognose 5. mai.

– Det er nedgang i ledigheten, oljeprisen er på vei opp og boligmarkedet går bra. Vi ventet et fall i Fastlands-BNP på 5,9 prosent i år, men det fallet tror vi nå blir mindre, fordi gjenåpningen har gått raskere enn vi kunne sett for oss, sier Haugland.

Selv om det er mange positive nyheter om norsk økonomi, så tror Haugland at boligmarkedet kan bli holdt nede likevel.

– Vi trodde på et større prisfall i begynnelsen av denne krisen, og vi tror nå mer på prisvekst enn tidligere, men jeg tror folk vil skjønne at de vil få dårligere lønnsoppgjør og de gode akutte støtteordningene vil også fases ut etterhvert, sier hun.

– Norges Bank har vært kloke

Strateg og analytiker i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen, mener den rekordlave styringsrenten er mye av årsaken til at boligprisene stiger overraskende mye i coronakrisen.

– Folk er tryggere på jobbene sine og rentevåpenet til Norges Bank er kraftig. Det at styringsrenten ble satt opp flere ganger i forkant har vist seg å være veldig klokt. Vi har hatt god ammunisjon under krisen, sier han.

– Er det noen likheter med 2016 hvor boligprisene steg kraftig og de fleste fikk bedre kjøpekraft som følge av lav rente?



– De aller fleste opplever også nå å få mer penger mellom hendene og noen sektorer blir rammet hardere enn andre, men den gang kunne vi og eksportbedriftene surfe på at det gikk bra i resten av verden, sier Bernhardsen.

– Tror heller på strammere forskrift

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank er også overrasket over at boligmarkedet holder seg så bra som det gjør, men tror festen er over før den har begynt.

– PRISVEKST GIR IKKE RENTEHOPP: Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum. Foto: Sturlason

– Vi tror det er begrenset hvor mye boligprisene kan stige videre, det er usannsynlig med en prisvekst som er høyere enn inntektsveksten i 2020. Vi er imidlertid mest bekymret for Oslo-markedet, hvis igangsettingen blir på et så lavt nivå som nå, så kan vi få en kraftig boligprisvekst her i 2021, sier Jullum.

– Hvis boligprisene stiger videre, kan styringsrenten også bli satt opp tidligere?



– Det er selvfølgelig mulig at renten blir satt opp før, men da tror jeg ikke det er boligprisoppgang som alene vil få den opp, men fordi norsk økonomi som sådan går bedre. Jeg tror en strammere boliglånsforskrift blir mer aktuelt enn tidligere renteoppgang, sier Jullum.

Rentebanen til Norges Bank tilsier nullrente fram til utgangen av 2023.