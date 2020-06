Regjeringen vil ha flere boliger og bedrifter i strandsonen

– Distriktene har veldige mange områder langs sjøen som ikke er under press. Der finnes det muligheter for å skape aktivitet og vekst, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NRK.

Oslofjorden er ikke et slikt området. Her er utbyggingspresset for lengst svært høyt. Men fra Sørlandet og opp hele Vestlandet, og deler av Trondheimsfjorden, er det områder med mange muligheter, mener hun.

Nye retningslinjer for hvordan strandsonene skal forvaltes – gjennom endringer i plan- og bygningsloven – er enklere, tydeligere og differensierte, ifølge kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Distriktskommunene får større mulighet til å legge til rette for næringsutvikling og bosetting langs kysten ved en mer «fleksibel forvaltning av strandsoner».

– Norge er langstrakt og forskjellig, derfor gir det ikke mening å ha lik forvaltning i hele landet, sier Astrup.

Miljøpartiet De Grønne mener Høyre er grådig «når det kommer til forbruk av natur».

– Dette handler om å stjele tilgang til havet fra vanlige folk. Det vil bli vanskelig å ta med familien på badetur, vanskelig å fiske og vanskelig å få naturopplevelser for folk flest, sier nestleder Kriss Rokkan Iversen.