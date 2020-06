Kjøpte for 16 mill., selger for 80 mill.

HØY PRIS: Investor Lars Ditlevsen og konen Giselle Kristo Ditlevsen håper å få 80 millioner kroner for Fritzners gate 3 på Gimle i Oslo.

HØY PRIS: Investor Lars Ditlevsen og konen Giselle Kristo Ditlevsen håper å få 80 millioner kroner for Fritzners gate 3 på Gimle i Oslo. Foto: Privat

– Jeg er ingen ekspert på boligmarkedet, men jeg tror det er kjøpere der ute. Det tar kanskje litt tid, men det er blitt solgt mange dyre eiendommer i Oslo det seneste året, sier investor Lars Ditlev Ditlevsen.

For coronakrise og økonomiske nedgangstider til tross, er det blitt solgt flere svært dyre boliger i både Oslo og ellers i landet hittil i år. I slutten av mai ble det kjent at en eiendom på Kalvetangen i Tønsberg ble solgt for 45 millioner kroner, noe som var prisrekord i området.

Noen uker tidligere kjøpte Sector Alarm-gründer og milliardær Jørgen Dahl eiendomsinvestor Thor Johan Furuholmens kjempevilla på Bygdøy for rundt 230 millioner kroner.

I slutten av mars, kort tid etter at hele samfunnet ble stengt ned som følge av pandemien, ble det satt rekord i Stavanger da toppleiligheten i prosjektet Consulens Brygge ble solgt for 40 millioner kroner.

Totalrenovert

Nå er det altså Ditlevsen og konen Giselle Kristo Ditlevsen som skal prøve lykken i eiendomsmarkedet.

– Vi skal selge fordi to av tre barn allerede har flyttet ut, og det blir for stor plass for oss, sier han.

Den 540 kvadratmeter store boligen i Fritzners gate på Gimle i Oslo er lagt ut for salg med en prislapp på 80 millioner kroner. Paret kjøpte huset for 16 millioner kroner for 20 år siden.

– Da vi kjøpte eiendommen i 2000 var det ikke gjort noe med det på mange år. Vi rev ut alt og totalrenoverte huset. Oppussingen begynte umiddelbart etter at vi kjøpte, og holdt på til våren 2002, forteller Ditlevsen.

– Hvor mye brukte dere på å pusse opp?

– Det var mye, sier han, men vil ikke røpe hva de endte med å betale.

Entreprenørene Lohne & Lauritzen hadde ansvaret for totalrenoveringen. Selskapet står bak prosjekter som Maaemos nye lokaler i Bjørvika, oppussingen av Grand Café i 2016 og Litteraturhuset i Fredrikstad.

Ikke på Finn.no

Huset er fra 1913, og ble tegnet av arkitekt og byplanlegger Harald Hals. Han har tegnet flere hus i Fritzners gate og i Gimle Terrasse, i tillegg til Gimlekomplekset, Heia, Lindern, Jessenløkken og Ullevål Hageby.

Boligen er ikke lagt ut på det åpne markedet, men er blitt annonsert i både Dagens Næringsliv og i Finansavisen. Det skal ha vært flere kjente eiendomsmeglere innom for å verdivurdere huset, men Ditlevsen mener boligen «selger seg selv».

Han benytter imidlertid advokat Fabian Woxholth for å håndtere prosessen, og forklarer at en eiendomsmegler vil gjennomføre selve salget.

– Har dere kjøpt noe nytt?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier investoren.