Solon Eiendom-sjef Stig L. Bech ble i fredagsavisen sitert på at selskapet hadde begynt å vurdere utskillelse av tomtebanken noen dager før torsdagens børsmelding ble sendt ut.

Bech sier at det må ha berodd på en misforståelse, og at beslutningen er et resultat av en langsiktig strategisk gjennomgåelse av konsernets sammensetning.