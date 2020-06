Litt bedring i nyboligmarkedet

Salget av nyboliger i mai var nemlig 18 prosent lavere enn i mai sist år, viser tall fra Boligprodusentenes Forening. Salget hittil i 2020 er 27 prosent lavere enn samme periode i 2019. Nyboligsalget har fått seg en støkk av coronakrisen.

Igangsettelser av nye boliger var 29 prosent lavere enn mai i fjor. Hittil i år er det satt i gang 15 prosent færre nyboliger enn samme tid i fjor.

– Aldri vært lavere

– For april og mai har aktiviteten aldri vært lavere enn i år. Det samme gjelder samlet aktivitet for årets fem første måneder. Tallene våre varsler et kraftig fall i boligbyggingen med alvorlige konsekvenser for sysselsettingen framover, sier Per Jæger, sjef i Boligprodusentenes Forening.

For fritidsboliger var salget i mai 53 prosent lavere enn i 2019. Salget så langt i 2020 er 18 prosent svakere enn i fjor. Igangsettingen av fritidsboliger i mai var hele 54 prosent lavere enn i mai 2019. For 2020 har det blitt satt i gang 19 prosent færre fritidsboliger enn samme tid i fjor.

Advarer om 34.000 tapte årsverk

Boligprodusentene venter at smellen vil føre til 10.000 færre boliger dette året, og at det blir et tap av 34.000 årsverk. Det var samme prognose som kom sist måned.

Av rapporten går det frem av Jæger etterlyser tiltak for å stimulere boligmarkedet. Det har hjulpet med styringsrente på null. Men Boligprodusentene og Jæger ønsker at staten bidrar i en forsikringsordning som gjør det mulig å igangsette leilighetsprosjekter med lavere forhåndssalg, går det frem av pressemeldingen.

Konkrete tiltak

Jæger foreslår to konkrete tiltak for å stimulere sysselsettinger på byggeplasser og for å unngå økte boligpriser:

Husbanken må få økte utlånsrammer på 10 milliarder kroner. Det vil sikre finansiering av 4.000 boliger.

Staten må bidra i en forsikringsordning for usolgte leiligheter som gjør det tilstrekkelig med 30 prosent forhåndssalg for å starte bygging.

Jæger mener at igangsettelsen i år er rundt 40 prosent lavere enn behovet.