Frogner Menighet selger attraktivt gamlehjem - kjøpere kan bli Pål Gundersen, Ivar Tollefsen, kommunen eller Obos

– Jeg kan bekrefte at vi sonderer muligheten for et salg, men ønsker ikke å gi noen ytterligere opplysninger om prosessen, sier eiendomsmegler Henrik Wolf Meedom i Malling.

– Det er et kjempesentralt og fint prosjekt som ligger som nærmeste nabo til Schafteløkken og et kjempefint kvartal med betydelig potensial uavhengig av urolighet i markedet generelt. Interessen så langt tyder også på det, sier advokat Even Bratsberg i Thommessen, som også er engasjert i forbindelse med salg.

Han snakker om et sykehjem fra 1959, men der en mulighetsstudier viser potensial for bygging av rundt 3.500 kvadratmeter.

Bratsberg vil ikke spekulere i hvor mange leiligheter det representerer, og viser til at det blir opp til en markedsvurdering å bestemme.

Måtte legge ned drift

Adressen er Erling Skjalgssons gate 25. I dag er eiendommen bebygget med 3.600 kvadratmeter. Tomten er på rett over to mål, og eier er Frogner Menighets Diakonale Stiftelse. Det er ikke avdekket hvorvidt bygget kan rives.

Menighetene på Fagerborg og Uranienborg solgte sine gamlehjem til kommunen for en ti års tid siden, mens Frogner Menighet ble offer for kommunens økte krav til egne bad og toalett. Dermed valgte kommunen ved utgangen av 2018 ikke å fornye driftsavtalen som skal ha gitt rundt 825.000 kroner i årlig støtte pr. plass, og driften av sykehjemmet med 53 heldøgns sykehjemsplasser og 14 dagplasser måtte innstilles.

Gamlehjemmet erstattet da det sto ferdig det opprinnelige gamlehjemmet, så nå er fredet, og fungerer som menighetshus og bedehus, mens sidebygningene er barnehage og seniorsenter. Disse byggene medgår dog ikke i salget.

Gundersen, Tollefsen, kommunen…

Alle de store boligutviklerne skal være kontaktet i forbindelse med salgsprosessen, og prosessen kan være over forholdsvis raskt. Det skal etter det Finansavisen forstår være gitt en indikativ budfrist på en ukes tid.

Hvor mye boligutviklere er villige til å betale for en en stor boligtomt midt på Frogner mellom Bygdøy Allé og Frognerparken vil budrunden gi svar på.

Hvis vi snakker rehabilitering og utleie kan eiendommen være midt i blinken for gutter som Pål Gundersen eller Ivar Tollefsen. Også Oslo kommune vil kunne være interessert.

Styrtrik menighet

Får man lov til å rive er det plutselig svært mange aktuelle aktører, deriblant Obos.

Havner prisen på 150 millioner gir det en tomtebelastning på 43.000 kroner før kostnader til riving. I et kokende hett boligmarked kan det tenkes tomtebelastning på opp mot 50.000, men da begynner det å bli høyt. I så fall snakker vi om 175 millioner. Heldigvis får man lett sekssifrede kvadratmeterpriser på Frogner.

Får man ikke rive lar det gamle bygget seg neppe rehabilitere for mindre enn 35-40.000 kroner pr. kvadratmeter, og da er vi brått over 80.000 kroner meteren i kost.

Frogner Menighet vil uansett ende opp som svært formuende etter et slikt salg. Spørsmålet er hva provenyet skal brukes til, men trolig heller det mot nøktern forvaltning av pengene, hvorav avkastningen eventuelt vil kunne gå til diakonale tiltak.