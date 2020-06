Kraftig priskutt på Ferd-arving Katharina Andresens Frogner-bolig

Ferd-arving Katharina Gamlemshaug Andresen har endelig fått solgt leiligheten i Bygdøy Allé.

Ifølge DN måtte milliardærarvingen nøye seg med å selge for 14 millioner kroner - 2,5 millioner kroner under opprinnelig prisantydning.

Prisen på leiligheten Andresen la ut for salg første gang for 16,5 millioner i fjor høst, er blitt kuttet i flere omganger. Først ned til 15,9 millioner, og deretter til 15,49 millioner.

I midten av mai ble prisen på den 192 kvadratmeter store leiligheten redusert igjen, som Finansavisen skrev den gang til 14,9 millioner kroner.

Frederik Dyve i Privatmegleren Dyve og Partnere har stått for salgt, men ønsker ikke å kommentere prisen overfor DN,

Ifølge prospektet ligger leiligheten i høy første etasje i en klassisk bygård fra 1899.

Videre opplyser annonsen om at leiligheten er blitt totalrenovert og inneholder to soverom, to ildsteder og to bad.

Andresen selv betalte 10 millioner kroner da hun kjøpte leiligheten på Frogner i 2018.