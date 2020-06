John Carew selger toppleilighet for 27,5 millioner

For tre år siden betalte John Carew 20 millioner kroner for leiligheten på Sørengkaia. Leiligheten ligger i femte etasje, er 135 kvadratmeter stor med utsikt over Oslofjorden, har to soverom og privat takterasse på 84 kvadratmeter.

Hvis leiligheten blir solgt til prisantydning kan Carew dermed tjene 7,5 millioner kroner på salget.

Her kan du se bilder av leiligheten (lenken tar deg til annonsen på Finn).

– Vesentlig oppgradert

Hans Houeland, eiendomsmegler i DNB, forteller til E24 at bakgrunnen for prisøkningen er at boligen er vesentlig oppgradert innvendig.

– Det er også den toppleiligheten på Sørenga med absolutt best beliggenhet. Man er ytterst på tuppen av Sørenga med sjøutsikt fra alle vinduene som er i leiligheten, i tillegg til at det er en trapp opp med en liten stue som fører deg ut på en 84 kvadratmeter stor takterasse.

Takterassen er ifølge megleren «usjenert og privat» uten innsyn fra andre.

– Her kan du løpe naken rundt både på takterassen og i leiligheten uten at noen ser det. For den som er opptatt av utsikt, god kvalitet og er privat av seg er dette leiligheten for dem.