Obos kjøper flere aksjer i Veidekke for 13,7 millioner kroner

Obos har torsdag kjøpt 120.000 aksjer til i Veidekke, fremgår det av en børsmelding.

Aksjene ble kjøpt for cirka 114,14 kroner pr. stykk, eller totalt nær 13,7 millioner kroner.

Etter handelen har boligbyggelaget 25.148.220 aksjer i Veidekke. Det utgjør 18,6 prosent av aksjene i entreprenørkonsernet.

Onsdag kjøpte Obos 597.780 Veidekke-aksjer for tilsammen drøyt 68 millioner kroner.

På to dager har Obos handlet i entreprenørkonsernet for over 80 millioner kroner.

Veidekke-aksjen endte torsdag opp 3,7 prosent til 117,80 kroner på Oslo Børs. Den er så langt i år ned 1,4 prosent.

Obos-sjef Daniel K. Siraj sitter i styret i Veidekke, påpekes det.