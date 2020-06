GRÜNDER: Arne Kvale, står sammen med Shafi Adan bak bolig-startupen Bringing Swag Back to Housing.

GRÜNDER: Arne Kvale, står sammen med Shafi Adan bak bolig-startupen Bringing Swag Back to Housing. Foto: Eivind Yggeseth

Med kombinasjonen kunstig og menneskelig intelligens skal gründerne i Bringing Swag Back to Housing gi deg «fastpris» på leiligheten din og lande salget innen to døgn. Når algoritmene blir gode nok skal prosessen ta sekunder, skriver Dagens Næringsliv.

Bak selskapet står gründerduoen Shafi Adan og Arne Kvale, og de har nå blant andre fått med seg tidligere Selvaag Bolig-topp Baard Schumann på laget.

Konseptet består ifølge avisen av at det i stedet for å gjennomføre et tradisjonelt boligsalg, skal fastsettes en algoritme-generert pris som skal reflektere markedet. Så kjøper gründerne selv eiendommen.

– Boligmarkedet er veldig lite likvid. Dette vil senke transaksjonstiden til en brøkdel, i tillegg til å kutte ut en del av transaksjonskostnadene som ligger i å bytte bolig – som å leie mens man venter på den nye leiligheten, eller å bli sittende med to lån om man ikke får solgt, sier Kvale til DN.