– Aldri sett en så sterk juni-måned

Vanligvis faller boligprisene i juni, med hederlige unntak som i rekordåret 2016 hvor boligprisene steg med 0,2 prosent i juni, og samme måned i 2009 steg boligprisene med 0,6 prosent etter finanskrisen.

REKORDSTERK JUNI: Adm. direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas. Foto: Foto: Eivind Yggeseth

Meglerkjedene tror boligmarkedet nå kan slå gamle rekorder og få mellom 1-2 prosents prisvekst i juni i år. Slår det til, er det høyst uvanlig.

– Vi har aldri sett en så sterk juni. Antall solgte enheter ligger 10–15 prosent over fjoråret, og vi har hatt en prisøkning på mellom 1 til 2 prosent på våre boliger, sier adm. direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas.

Sterkt i Oslo

I DNB Eiendom ser de den sterkeste veksten i Oslo, på rundt to prosent og det samme gjelder eiendomsmeglerkjeden Krogsveen.

2 PROSENT I OSLO: Adm. direktør i Krogsveen, Stian Kløfta. Foto: Krogsveen

– Vi tror på 1 prosent prisoppgang nasjonalt og 2 prosent i Oslo. Flere boliger går over antydning og vi har allerede satt opp prisene litt, sier adm. direktør, Stian Kløfta.

Får de to meglertoppene rett så vil juni bli en rekordmåned også for Oslo, som for landet. I 2016 hvor boligprisene steg med 23,3 prosent i hovedstaden, så viste juni-statistikken 1,3 prosents oppgang, likt som opphentingsåret 2009. I mai i år gikk boligprisene i Oslo opp med sterke 2,4 prosent og kan altså havne i nærheten av det også i juni.

FRA FALL TIL VEKST: Adm. direktør i EiendomsMegler 1, Oslo og Akershus, Kent Victor Syverstad. Foto: Eiendomsmegler1

For EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus har volumfallet vært på opptil 75 prosent på det verste, men nå er markedet våknet skikkelig opp.

– Jeg blir litt sjokkert om det blir to så sterke måneder etter hverandre i Oslo, men vi ser en prisoppgang på 1,5 til 2 prosent i våre tall. Jeg kan ikke huske at noe lignende har skjedd, sier adm. direktør Kent Victor Syverstad.

Tilbake til normalen

Mari O. Mamre følger boligmarkedet tett, som stipendiat i boligmarkedsøkonomi ved NMBU. Hun ser også muligheter for en ny rekordmåned.

– SNART TILBAKE I NORMALSITUASJON: Stipendiat i boligmarkedsøkonomi ved NMBU, Mari O. Mamre.

– At prisene skal opp er helt sikkert. Basert på prognosen vi har laget så tror jeg over 1 prosent. Nå ser vi at markedet tar igjen det tapte og vi vil være tilbake i en normalsituasjon ganske raskt, sier Mamre.

Onsdag ble OBOS-tallene kjent og de viser en prisoppgang på 0,2 prosent nasjonalt og 0,4 prosent i Oslo, på samme nivå som ifjor. Fredag klokken 11 kommer bruktboligstatistikken fra Eiendom Norge.

I mai steg boligprisene med 1,9 prosent nominelt og 1,4 sesongkorrigert. For samme prisutvikling må man tilbake til 2006.

30 prosent flere salg

For en drøy uke siden meldte meglersjefene Finansavisen snakket med om et rekordsalg så langt i måneden, med 10 prosent flere salg enn på samme tid ifjor. For Aktiv, Privatmegleren, og EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus så er salgstallet for juni som helhet rundt 30 prosent høyere enn normalt.

REKORDSALG: Adm. direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

– Det er den beste måneden vi har hatt med 29 prosent flere salg enn juni ifjor. Første halvår er litt foran fjoråret og jeg tror prisene skal opp med 0,5 til 1 prosent i juni, sier adm. direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud.

Privatmegleren har over 30 prosent flere salg.

– Og vi har solgt 21 prosent flere boliger enn forrige rekord i september 2019. Vi er nå 4,3 prosent over fjoråret. Jeg tror boligprisstatistikken for juni viser 1 til 1,5 prosents prisvekst, sier adm. direktør i Privatmegleren, Grethe Meier.

Advarer mot prisvekst

Eie Eiendomsmegling er den kjeden som tror på minst prisvekst i juni.

ADVARER: Adm. dir. i Eie Eiendomsmegling, Hedda K. Ulvness. Foto: Iván Kverme

– Hvis det er noe prisvekst, så tror jeg den er svak. I våre tall er det bare prisvekst i leilighetsmarkedet. Jeg håper ikke på kraftig prisvekst videre, sier adm. direktør Hedda K. Ulvness.

– Hvorfor ikke?

– Det er ingen som er tjent med sterk prisvekst og en situasjon lik 2016. Det skaper bare et uforutsigbart marked. Vi skal passe på gjeldsveksten og boligmarkedet er med på å påvirke den. Jeg håper på en normal høst og utflating, sier Ulvness.