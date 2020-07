Bergen-megler spår knallsommer for mindre leiligheter

Boligmarkedet har klart seg meget godt i coronakrisen – så langt. Overraskende prisoppgang i april ble etterfulgt av den sterkeste veksten i mai noensinne.

Førstkommende fredag venter juni-tallene, og eiendomsmeglerkjedene forteller om svært høy aktivitet og spår en juni måned som slår alle rekorder.

– Langt mer å velge i

Proaktiv Eiendomsmegling i Bergen forteller også om mange salg i juni, men påpeker samtidig at en voldsom økning av tilbudssiden bremser markedet noe.

– Kjøperne har langt mer å velge i. Derfor ser vi også at noen eiendommer blir liggende lenger, selv om 80 prosent av markedet nå går langt raskere og godt over det en del trodde for kort tid siden, sier daglig leder og partner Kenneth Aadland.

Prisveksten karakteriserer han som fin – spesielt på fritidsboliger og mindre leiligheter. Men i nyboligmarkedet går det foreløpig litt tråere – av naturlige årsaker.

– De lengre linjene og tryggheten for hvor verden er om 2-400 dager må forankres. Men nybygg er også i ferd med å akselerere, og vil i løpet av året være i full gass igjen. Her har man ikke den umiddelbare faren for prisstigning, slik at mange opplever det risikofritt å vente. Men når man først ser at det er i gang – og prisene utvikler seg, vil det fort komme et meget stort antall salg, fortsetter Proaktiv-toppen.

Eksplosjonssikker

Mannen som har spådd 10 prosent boligprisvekst i år – og at det attpåtil bare blir starten – tror juli blir en «særdeles god» måned.

– Da faller tilbudssiden noe, og jeg er sikker på at mindre sentrumsleiligheter vil eksplodere. Mest sannsynlig vil disse få 10 prosent vekst for året før september. Her vil renten slå så kraftig ut at det er mye billigere å kjøpe enn å leie, sier Aadland.

– Kapitaltilførselen fra familie vil øke dramatisk for å sikre at man unngår å stå utenfor en prisvekst og leie når man burde eie, legger han til.

– Kan få sterkere momentum

I Handelsbanken Capital Markets noterer seniorøkonom Marius Gonsholt Hov seg at prisene allerede har hentet seg inn etter coronafallet i mars.

«Dette har generelt vært på linje med våre forventninger, nemlig at umiddelbar nedsiderisiko var ganske begrenset. Men når det er sagt, kan vi få se et sterkere momentum fremover enn vi har antatt», skrev han i en såkalt «fast comment» før helgen.

Seniorøkonomen viser til at gjenåpningen av økonomien skjer raskere, og at sentimentet hos husholdningene allerede har hentet seg inn igjen til nivåene før coronakrisen.

«Detaljer fra Eiendom Norges mai-rapport viser at antall solgte boliger (transaksjoner) allerede hentet seg tilbake til den langsiktige trenden, mens antall boliger lagt ut på markedet (godkjent for salg) fortsatt ligger noe lavere. Dette bygger press, noe som i lys av veldig lave boliglånsrenter bør løfte boligprisene», heter det videre.

Handelsbanken mener enkle indikatorer på både tilbud og etterspørsel peker mot én prosent sesongjustert oppgang i boligprisene fra mai til juni.