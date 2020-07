Nordvik-sjefen: Forventer at markedet vil holde seg stabilt gjennom sommeren og tidlig høst

ØYNER MODERAT OPPGANG: Fredag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikk for juni, og Nordvik-sjef Martin Anmarkrud Kiligitto tror på en moderat prisoppgang for måneden.

ØYNER MODERAT OPPGANG: Fredag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikk for juni, og Nordvik-sjef Martin Anmarkrud Kiligitto tror på en moderat prisoppgang for måneden. Foto: CF Wesenberg

– Vi legger bak oss nok en svært god salgsmåned. En økning så langt på 56 prosent totalt, i Oslo 39 prosent, sier Martin Anmarkrud Kiligitto, adm. direktør i Nordvik til Finansavisen.

Eiendommene som selges går kjapt, og de aller fleste selges til eller over prisantydning.

– Alle segmenter går godt og markedet fungerer, sier Anmarkrud Kiligitto.

Moderat vekst

Fredag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikk for juni, og Nordvik-sjefen tror på en moderat prisoppgang for måneden.

– Dette basert på tilbakemeldinger fra våre kontorer og meglere, men også vår data som viser at en betydelig andel av salgene går til takst eller over, sier han.

Anmarkrud Kiligitto spår en veldig god juli.

– Boligselgere er positive til å legge ut boligen for salg. Dette henger sammen med at mange skal feriere i Norge, men også at juli har vist seg som en god salgsmåned for våre kunder de siste årene. Derfor forventer vi at markedet vil holde seg stabilt gjennom sommeren og tidlig høst.

Han er optimistisk med tanke på resten av 2020.

– Hele første halvår har vært travel, og vi har god fart inn i juli, samt at mange objekter skal ut i august, sier Anmarkrud Kiligitto.

Selektive kjøpere

Kjøperne er fortsatt selektive, men på «hugget» når drømmeboligen dukker opp.

– Enkelte selgere er fortsatt opptatt av lang overtagelsestid for å unngå eventuelle overraskelser, hvis kjøpet skulle ta lengre tid enn forventet, sier Anmarkrud Kiligitto.

Førstegangskjøperne er aktive i markedet, meglerne melder om fortsatt høy signeringstakt for nye oppdrag og hverdagsvisninger har styrket seg i juni, er noen av markedsobservasjonene i juni.

Videre opplever også Drammenskontoret en økning av kjøperne fra Oslo.

– Det er fortsatt svært viktig å gjøre gode forberedelser før du starter boligsalgsprosessen, da unngår du overraskelser, en svært hektisk prosess og øker sannsynligheten for best mulig pris for boligen, sier Nordvik-sjefen.