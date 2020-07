RÅSTERKE TALL: – Dette er råsterke tall for juni som normalt er en måned med svak prisutvikling, sier Carl Geving, adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

RÅSTERKE TALL: – Dette er råsterke tall for juni som normalt er en måned med svak prisutvikling, sier Carl Geving, adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Iván Kverme

– Dette er råsterke tall for juni som normalt er en måned med svak prisutvikling, sier adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving til Finansavisen.

Han peker på at omsetningsvolumene er tilbake på svært høye nivåer og at prisutviklingen har gått fra brems i mars og april til full gass i mai og juni.

– Paradoksalt nok er coronaeffekten positiv for boligmarkedet. Boligmarkedet framstår som bunnsolid, husholdningenes tillit er høy og tidenes laveste renter har utløst sterkere etterspørsel etter brukte boliger, sier Geving.

Overraskende utvikling

Boligprisene steg med 0,8 prosent i juni 2020, ifølge tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent.

Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere enn for et år siden.

Geving mener det kraftige rentefallet trumfer negative drivere i boligmarkedet. På det mørkeste i mars tok han høyde for et større omsetningsfall og en svakere prisutvikling enn normalt.

– Vi hadde ikke forestilt oss den utviklingen vi nå ser. Ettersom coronaen er under kontroll og arbeidsledigheten har falt, kan vi konstatere at det kraftige rentefallet trumfer negative drivere i boligmarkedet, sier han.

I nåværende situasjonen er sjefen for Norges Eiendomsmeglerforbund alvorlig bekymret for at vi kan få en ny periode med ukontrollert prisvekst, særlig i Oslo-regionen hvor det er i ferd med å bygges opp nye ubalanser mellom tilbud og etterspørsel.