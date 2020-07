ADVARER: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Foto: Are Haram

– Det er helt klart en risiko for at flere vil fort inn i boligmarkedet. Det er en dårlig situasjon. Hvis forventninger drar boligprisene opp, så kan man få bobletendenser. Da må Norges Bank rasle med sablene, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

De seneste ti årene har boligprisene «alltid» gått ned i juni. I snitt med 0,5 prosent. I rekordåret 2016 gikk boligprisene opp 0,2 prosent og etter et kraftig fall i finanskrisen gikk boligprisene opp 0,6 prosent i juni 2009. I år stiger boligprisene mer.

Etter allerede å ha steget med rekordsterke 1,9 prosent nominelt i mai fortsetter boligprisene opp 0,8 prosent i juni, måneden boligprisene tradisjonelt faller. Sesongjustert steg boligprisene med 1 prosent.

Asker og Bærum har en råsterk sesongjustert prisutvikling på hele 3,1 prosent i juni.

Fra nyttår har boligprisene steget med 6,3 prosent nasjonalt.

Boligprisutvikling juni (%) Sted Nominell Sesongjustert Siste år Siste 5 år Siste 10 år Kvadratmeterpris (snitt/kr) Oslo 1,4 1,7 5,4 37,4 103,1 75.112 Bergen 1,1 1,7 5,1 8,3 53 44.480 Trondheim −0,1 0,2 1,8 13 60,8 46.260 Stavanger m/omegn 0 0,6 −0,5 −6,7 13,2 35.380 Tromsø 0,2 0,4 3,2 17,3 75,5 48.839 Kristiansand 0,3 0,8 3,7 10 19,5 30.744 Asker/Bærum 2,6 3,1 4,4 37,8 83,8 57.200 Romerike 2,3 3 4 29,6 79,3 41.335 Norge 0,8 1 3,5 23 65,8 43.407 Kilde: Eiendom Norge

Grunn til bekymring

– Det er absolutt grunn til bekymring om boligprisene fortsetter oppover i samme tempo. Mai og juni har overrasket med veldig sterk oppgang. De færreste hadde sett for seg det. Det har akselerert, sier Haugland.

– Kan det fortsette i samme tempo?



– Det er vanskelig å se for seg at boligprisene skal fortsette i samme takt, men skulle det skje, så vil det dra opp gjeldsveksten og føre norsk økonomi inn i en sårbar situasjon på sikt. Da kan Norges Bank varsle renteheving tidligere og boliglånsforskriften kan bli strammet inn, sier Haugland.



– Arbeidsledigheten er fallende, men høy, står det i stil med boligprisveksten?



– Nei, det har vært en enorm økning i arbeidsledigheten som skulle ha gått mer utover boligprisene, men på grunn av gode ordninger og god inntektskompensasjon så føler mange seg trygge på egen økonomi, sier Haugland.

– Det er staten selv som har påført økonomien disse store sårene og de har tatt i bruk helt uvanlige tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene, fortsetter hun.

Forventningsdrevet

Prognosesenteret ser også prisutviklingen som drevet av forventninger om videre prisoppgang.

UNORMAL PRISVEKST: Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret. Foto: FOTO:

– Vi har sterke stimulanser som historisk lav rente og en oppmykning av boliglånsforskriften. Det er en del som skynder seg med å komme inn boligmarkedet før den strammes inn, sier sjeføkonom Nejra Macic.

Under coronakrisen så har boliglånsforskriften blitt endret slik at flere kan få lån. Fleksibilitetskvoten er justert opp fra 10 til 20 prosent, men endringen er midlertidig frem til fjerde kvartal.

– I tillegg får folk med seg at det bygges lite og at færre ferdigstilte boliger vil skape prispress de neste årene. Hvis ikke det blir noe nytt smitteutbrudd, så tror jeg prisveksten fremover kan bli mer positiv enn det som er vanlig for sesongen, sier Macic.

– Er det en fare for boligboble?

– Vi ser ikke bobletendenser, ennå. Prisveksten er kanskje litt forventningsdrevet, men det er rasjonelle forventninger knyttet til at tilbudssiden vil bli lavere. Når boliglånsforskriften går tilbake til normalen i fjerde kvartal, vil det bidra til lavere prispress, sier Macic.

– Så ikke for meg dette

Sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce, er som mange andre økonomer lettere sjokkert over boligmarkedet.

UTROLIG: Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea. Foto: Are Haram

– Dette er overraskende. Jeg tror ingen hadde sett for seg dette, men heller at arbeidsledigheten skulle slå kraftigere inn, sier Bruce.

– Vi ser også at forbrukstallene er sterkere enn ventet, fortsetter han.

– Hva tror du om videre boligprisvekst?

– Det er to ting som driver de opp, lav rente og at arbeidsledigheten er midlertidig. Vi har fått en kraftig korreksjon, men jeg tror veksten blir moderat fremover. Effekten av lav rente er i noen grad tatt ut, sier Bruce.



Innstramminger

Mai O. Mamre forsker på boligmarkedet og er stipendiat i boligmarkedsøkonomi ved NMBU. Hun tror det kan komme strengere regler for boliglån.

– Jeg utelukker ikke at boliglånsforskriften kan bli strammet enda mer inn. Ikke bare en fleksibilitetskvote tilbake på 10 prosent, men kanskje lavere. Lånegrensen kan også reduseres fra 5 ganger inntekt til 4,5 sier Mamre.

INNSTRAMMINGER: Mari O. Mamre, stipendiat i boligmarkedsøkonomi ved NMBU. FOTO: Privat

Og nettopp fordi boliglånsforskriften vil bli strammet inn igjen, så tror ikke boligforskeren på den store prisveksten fremover.

– Det er et etterslep her, siden mange har utsatt å kjøpe bolig. Mye kommer til å trekke ned etterhvert. Lavere kjøpekraft og en boliglånsforskrift som kommer tilbake. Men jeg tror vi vil se en sterkere bolighøst enn normalt, sier Mamre.