25 prosent av de som leier bolig i New York har ikke betalt leie siden mars

HENGER ETTER: Mens 25 prosent av leietagerne ikke har betalt husleie siden mars i New York, skylder 39 prosent av gårdeierne eiendomsskatt.

HENGER ETTER: Mens 25 prosent av leietagerne ikke har betalt husleie siden mars i New York, skylder 39 prosent av gårdeierne eiendomsskatt. Foto: bloomberg

I New York er det 5,4 millioner som leier bolig, og nye tall viser at 25 prosent av disse ikke har klart å betale en eneste dollar i husleie siden coronaeffektene slo inn i mars. Og dette forventes å øke i august når myndighetenes økonomiske hjelpepakke på 600 dollar pr. måned utløper.

Betaler ikke eiendomsskatten

Det smitter over på huseierne, og tall fra Community Housing Improvement Program - en organisasjon for huseiere som eier leieregulerte eiendommer - viser at 39 prosent av gårdeierne bare har klart å betale deler av eiendomsskatten, mens 6 prosent ikke har betalt noe, skriver Bloomberg.

Avisen har snakket med en av New Yorks mange leietagere som har store problemer.

Sammen med sin ektemann og to venner leier Jessica Lee (25) en leilighet i Brooklyn som de betaler 4.000 dollar i måneden for. Selv jobber hun i et selskap som produserer håndrensprodukter, mens de tre andre har mistet sine jobber i restaurantbransjen.

Siden Lee er den eneste som har jobb, har huseieren saksøkt henne med krav om etterbetaling på 20.000 dollar for ubetalt leie, noe hun er ute av stand til å klare.

Også gårdeierne sliter tungt.

– De økonomiske pakkene er veldig ensidige, alt til leietagers gunst, uttalte en gårdeier til New York Post i forrige uke.

32 prosent på landsbasis

Det er ikke bare i New York amerikanerne sliter med å oppfylle sine boligforpliktelser. På landsbasis har 32 prosent av husholdningene ikke betalt fullt ut det de skal av enten leie eller renter og avdrag til banken for juli.

Det er den fjerde måneden på rad som viser historisk høye nivåer på mislighold. I juni var andelen 30 prosent, mens tilbake i april lå det på 24 prosent. 19 prosent hadde ikke betalt noe i juli, mens 13 prosent hadde innfridd deler av kravene, og av de som betaler, har mange betalt sent i måneden. Det vil gi vanskeligheter for å gjøre opp augustregningene, viser en rapport fra Apartment List, en nettbasert boligleietjeneste.

70 prosent av de som lå bakpå med betalingene i mai, gjorde det også i måneden etter.

For de som var yngre enn 30 år og tjener mindre enn 25.000 dollar i året, var hele 40 prosent bakpå med betalingene i juli.