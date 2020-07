Rekordsalg av dyre luksusboliger før ferien

Fjoråret var et svært godt år for luksusmarkedet, meldte eiendomsmeglerkjedene, men i år går det enda bedre.

– Jeg er overrasket over hvor raskt dette markedet har tatt seg opp igjen, sier administrerende direktør Grethe Wittenberg Meier i Privatmegleren til Dagens Næringsliv.

Juli har vært en ekstremt sterk måned i boligmarkedet, med en kraftig prisutvikling i Oslo på hele fire prosent, ifølge foreløpige tall fra DNB Eiendom.

Privatmegleren har solgt 189 boliger over 15 millioner kroner hittil i år, sammenlignet med 115 i samme periode i fjor. 72 boliger er gått for over 20 millioner kroner, mot 44 i fjor.

Av de aller dyreste boligene over 50 millioner kroner, har de hittil solgt sju i år, mot fire i fjor.

Christoffer Askjer, daglig leder og partner hos Sem & Johnsen, forteller til DN at de har solgt 117 boliger over 15 millioner kroner mellom 1. januar og 1. juli. I samme periode i fjor solgte de 102 boliger i samme prisklasse.

I Oslo, Asker og Bærum har DNB Eiendom solgt 26 boliger over 15 millioner siden midten av mars. I fjor solgte de 22 i samme periode.

