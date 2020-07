NSO misfornøyd med utbyggingen av studentboliger

TAR FOR LANG TID: NSO klager på treg utbygging.

Foto: Jon Olav Nesvold

Studentboligundersøkelsen 2020 slår fast at dekningsgraden for studentboliger er den høyeste siden 1991, men fortsatt et godt stykke unna NSOs mål om 20 prosent, skriver VG.

I 2020 er det 14,87 prosent av studentene som har tilgang på studentboliger, mot 14,52 prosent i fjor. NSO-leder Andreas Trohjell krever at kommunene, studentsamskipnadene og regjeringen tar ansvar.

Han sier Solberg-regjeringen har levert på antall boliger de siste årene, og håper og forventer at satsingen fortsetter. Samtidig ber han om at tilskuddene til samskipnadene økes, på grunn av høye tomtepriser.

