Stefan Strandberg betalte 38 millioner for Aker Brygge-luksus

TJENTE 70 MILL. I RUSSLAND: Stefan Strandberg punget ut 38 millioner for en toppleilighet på Aker Brygge. Landslagsstopperen står nå uten kontrakt etter ett år i Italia, men er fast bestemt på å spille toppfotball i mange år til. Foto: NTB Scanpix

Stefan Strandberg slo lynraskt til da hotelleier Asmund Haare la ut kjempeleiligheten sin på Aker Brygge for salg. Prisantydningen var på 40 millioner kroner, og etter en lynrask forhandlingsrunde klarte den norske landslagsspilleren å tyne ut en rabatt på 2 millioner.

Finansavisen kjenner til at Haare og Strandberg ble enige om en salgssum på 38 millioner kroner for leiligheten som opprinnelig besto av tre leiligheter, men ble slått sammen til én leilighet på 341 kvadratmeter.

– Den tikket boksene

– Jeg kan bekrefte at det er jeg som har kjøpt leiligheten. Den har de kvalitetene jeg har sett etter. Og vel så det, så det er det som er ståa, sier Stefan Strandberg til Finansavisen.

– Det er en fantastisk leilighet. Ingen har vært i nærheten av denne i Oslo på mange år, og da snakker jeg om det interiørmessig, finishen og detaljene. De er helt unikt, sier eiendomsmegler Trond Nordahl Amundsen i Privatmegleren.

PLASS TIL FOTBALLAG: Stefan Strandberg kan invitere landslagskollegene. Foto: Privatmegleren

Dog skal det sies at det har vært omsatt langt dyrere leiligheter, men Amundsen står fast på sitt, og får støtte av Strandberg selv.

– Det er en fantastisk leilighet. Den har alt jeg har sett etter. Jeg har vært på utkikk etter leilighet en stund, og denne tikket de boksene jeg så etter. Heldigvis fikk jeg i land en deal, sier han.

70 millioner i Krasnodar

Strandberg har ti landskamper for Norge, men med en del opphold de senere årene. Sist han var i loopen var i troppen mot Romania i fjor sommer. Da hadde han hatt et opphold siden 2016.

Det er imidlertid i denne perioden Strandberg har tjent de store pengene. Han kommer fra Lyngdal, og startet karrieren i Mandalskameratene. Sist han var i Norge var i Rosenborg frem til 2015.

SENTRALT: Toppen av dette bygget tilhører nå en fotballspiller. Foto: Privatmegleren

Strandberg reiste deretter til Russland for en fireårskontrakt med Krasnodar til en verdi av 70 millioner kroner, ifølge Adresseavisen. I perioden ble han lånt ut til russiske Ural, hvorpå han i fjor forhandlet seg frem til en toårsavtale med samme klubb til en verdi av 30 millioner, ifølge VG.

Strandberg ombestemte seg imidlertid, og skrev under en ettårsavtale med Trapani Calcio på nivå to i Italia.

Vil spille i mange år

Nå står Strandberg uten kontrakt, men han har ingen planer om å legge skoene på hylla.

– Det blir noe nytt fra sensommeren av. Jeg skal ikke legge opp. Jeg skal spille fotball i mange år til. Det er det ingen tvil om, sier han.

– I utlandet eller i Norge?

– Så fort det kommer en avgjørelse blir det en offentlig sak. Det er ikke jeg som tar meg av den biten. Jeg har ferie, slapper av og trener.

Det er omtrent det lengste Strandberg har gått hva gjelder å fortelle om egen økonomi.

Hotelleier Asmund Haare valgte på sin side å selge Aker Brygge-leiligheten sin lynraskt fremfor å tyne ut de siste millionene. De to millionene han ga i rabatt lever han trolig godt med.

Haare betalte 9,4 millioner kroner både for Stranden 67 og Stranden 83 helt i slutten av 2001. To år senere kjøpte han Beddingen 20 for 7,5 millioner. I tillegg kommer en åpenbart stor renoveringskostnad.

Leiligheten beskrives som en særegen penthouseleilighet med sjøutsikt, unike solforhold, privat heis, tre garasjeplasser og tre balkonger.