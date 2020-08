Andel boliger som blir eid i USA er på det høyeste siden finanskrisen

Andelen boliger som er eid i USA, i forhold til det totale antall boliger, økte i andre kvartal til det høyeste nivået på nesten 12 år. Det skriver Reuters.

Lave boliglånsrenter har gjort at etterspørselen etter bolig har økt drastisk, til tross for rekordhøy arbeidsledighet grunnet coronakrisen. Det medførte at prosentandelen av eide boliger økte til 67,9 prosent, en rekordhøy økning ifølge tall fra det amerikanske handelsdepartmentet, gjengitt av Reuters.

Den rekordhøye andelen har kun sett lignende parareller i 2008, da boblen i boligmarkedet sprakk, påfulgt av den globale finanskrisen.