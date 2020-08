Uvanlig prisvekst i boligmarkedet

GJENTAR SEG SELV: Terje Buraas, adm. direktør i DNB Eiendom. Foto: Are Haram

– Alle kjøpergrupper er der ute nå. Alle boligtyper, alle prisklasser i alle områder går unna. Jeg har aldri opplevd lignende juli i løpet av mine 25 år i bransjen, sier adm. direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas.

«Overrasket» begynner å bli et oppbrukt ord om boligmarkedet. Det ble med en liten dupp i mars, og etter det har boligprisene steget med 3,3 prosent. Salgsrekord etter salgsrekord er blitt slått, og mai og juni har også vært rekordsterke prismessig. Vanligvis faller boligprisene i juni og juli, men 2020 ser ut til å bli unntaket. I juni steg boligprisene med 0,8 prosent nominelt og 1 prosent sesongjustert.

Boligprisene har siden nyttår steget med 6,3 prosent i kriseåret 2020, og når Eiendom Norge legger frem sin prisstatistikk på onsdag, så kan boligprisene være enda nærmere en tosifret vekst.

– Folk strekker seg lenger, og små leiligheter går spesielt godt. Seks av ti leiligheter under 30 kvadratmeter går over prisantydning. Jeg tror på en prisvekst for landet på i underkant av 1 prosent, sier Buraas.

DNB Eiendom har hatt en vekst i antallet salg på 40 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor.

Vi ble kjempeoverrasket over prisutviklingen i mai, vi ble lamslått i juni, og juli kommer til å gå inn i historiebøkene både på pris og volum Kent Victor Syverstad, EiendomsMegler1 Oslo og Akershus

– Tror på 2 prosent i Oslo

Oslo hadde en nominell prisvekst på 1,4 prosent i juni, og meglertoppen i DNB Eiendom tror på større prisvekst i juli.

De to første ukene i juli lå vi an til 4 prosents prisvekst i hovedstaden. De to siste ukene har boligmarkedet vært mer normalt, og jeg tror det ligger an til 2 prosents vekst for måneden som helhet, sier Buraas.

Obos-prisene, som ble kjent mandag, viste en oppgang nasjonalt på 2,8 prosent og 2,4 prosent i Oslo.

Adm. direktør Kent Victor Syverstad i EiendomsMegler1 Oslo og Akershus blir nærmere målløs av utviklingen.

– Vi ble kjempeoverrasket over prisutviklingen i mai, vi ble lamslått i juni, og juli kommer til gå inn i historiebøkene både på pris og volum, sier Syverstad.

Han tror på en prisvekst på 1,5 prosent i Oslo.

– Vi har solgt 66 prosent flere bruktboliger i juli, og 55 prosent går over takst. Man må klype seg litt i armen. Dette er den mest uvanlige måneden jeg kan huske, sier Syverstad.

Selv om Oslo ligger an til å skille seg ut i juli, var det Asker og Bærum som overrasket i juni med sterkest nominell og sesongkorrigert vekst på henholdsvis 2,6 og 3,1 prosent. Rett bak lå Romerike på 2,3 og 3,0 prosent.

Studenter presser opp

Nullrente, fallende arbeidsledighet og rausere boliglånsforskrift gjør at boligmarkedet koker mer enn normalt, midt i krisetid. I juli har også kommende studenter fått vite hvor de skal studere fra i høst, og i år er de rekordmange og tvunget til å holde seg i Norge. Stort sett.

– Vi ser et rush til typiske studentleiligheter. Det er en grunn til å advare studentene også. Det er kanskje noen nå som velger noe de ikke er sikre på om de vil fullføre. De vil nok få en smekk. Skal du selge igjen om ett år, så taper du penger. Det koster både å gå inn og ut av boligmarkedet, og ikke minst dokumentavgift ved selveier, sier Syverstad.

Populære dyre boliger

Eiendomsmeglerkjedene ser også at stadig flere investorer er tilbake i boligmarkedet, og at de gjerne kjøper små leiligheter til utleie. Vanligvis er juli en aktiv måned for denne leilighetstypen, men til forskjell fra andre år går også såkalte «luksusboliger» over 15 millioner bedre enn før.

– Vi har solgt 20 boliger til over 15 millioner i juli, mot fire samme måned i fjor, opplyser adm. direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier.

I juli har meglerkjeden solgt over 70 prosent flere boliger enn i samme måned i fjor, og veksten i inntekter har vært på 80 prosent.

– Jeg tror på en boligprisvekst i juli på 0,5 til 1 prosent, og Oslo kan ende på halvannen. Vanligvis er juli en måned for studentene, men i år har nesen alt mulig gått, sir Meyer.

Terje Buraas i DNB Eiendom sitter ikke på tall, men ser også at unormalt mange dyre boliger går unna.

– Vi har solgt vesentlig flere dyre boliger i år enn i fjor. Det er en betydelig økning. Kommer det riktige objektet i markedet, så blir det solgt. Vi ser også at hjemmekontor presser frem behovet for større boliger med ekstra rom, sier Buraas.

– Er det mange som strekker seg langt uavhengig av prisklasse?



– Flere strekker seg lenger. Det er noen eiendommer som går mye over antydning, og det skyldes ikke lokkepris. Folk er blitt veldig flinke til å beregne hva en bolig er verdt, og i stort blir det meste riktig priset, sier Buraas.

Høstslipp

Mye av vårslippet ble forsøkt solgt i påsken, da alle var tvunget til å være hjemme. I juli er det vanligvis «problembarna» i boligmarkedet, som megler ikke har klart å selge, som blir liggende, men i år har høstslippet hatt et stort forhåndssalg.

– Meglerne har ikke fått den ferien de fortjente, men provisjonsinntektene har gått opp med 60 prosent. Det har vært en formidabel juli-måned, sier adm. direktør i Eie Eiendomsmegling, Hedda K. Ulvness.



Også veksten i antallet salg har vært tilnærmet 60 prosent for meglerkjeden.

– Vi visste det ville bli gode tall, men ikke så gode. Det har vært høy aktivitet, spesielt i Nord-Norge og i kystbyene. I Stavanger har vi gått fra fire salg i juli i fjor til 23 salg i år, sier Ulvness.

Også Aktiv Eiendomsmegling har hatt solid vekst i juli.

– Vi har opplevd at norgesferie og ekstremt lav rente har gitt nok et rekordsalg, nesten 50 prosent høyere enn juli i fjor. Jeg tror dette bare vil fortsette i august, sier adm. direktør Karsten Onsrud.