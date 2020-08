Nordvik solgte 341 eiendommer i juli, mot 182 i tilsvarende måned i fjor. Signeringsnivået har vært høyt.

– Vi har slått 2019 hver eneste måned siden coronakrisen var et faktum, og juli ble intet unntak, sier daglig leder Martin Anmarkrud Kiligitto til Finansavisen.

Øyner oppgang

Onsdag legger Eiendom Norge frem fersk boligprisstatistikk for juli. Nordvik-sjefen tror på prisoppgang for måneden der boligprisene vanligvis faller.

– Boligselgere var som forventet veldig positive til å legge ut boligen for salg i juli. Dette henger sammen med at mange har feriert i Norge, men også at juli har vist seg som en god salgsmåned for våre kunder de seneste årene, sier Kiligitto.

Adm. direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas, tror på en prisvekst for landet på i underkant av 1 prosent, mens adm. direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier, tror på en boligprisvekst i juli på 0,5 til 1 prosent.

Siden nyttår har boligprisene steget med 6,3 prosent i kriseåret 2020, og nedstengningen av Norge på grunn av corona er den mest krevende utfordringen Nordvik har stått i så langt.

– Selv om vi hadde iverksatt en rekke smittevernstiltak i hele kjeden før 12. mars, og flere i de påfølgende månedene, var jeg svært bekymret for at våre ansatte skulle bli syke eller at vi skulle spre smitte. Denne bekymringen har jeg fortsatt, sier Kiligitto.

To år på egne ben

1. august fylte Nordvik to år som eiendomsmeglerkjede, og den har på kort tid rukket å bli en lønnsom aktør i markedet. Til tross for coronasituasjonen, har kjeden våren 2020 levert en omsetningsvekst på 13 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

I 2019 solgte Nordvik, som i dag har 19 kontorer i Oslo, Viken, Innlandet, Bergen og Bodø, over 3.600 boliger, nesten 1.000 flere boliger sammenlignet med 2018. Så langt i 2020 har kjeden solgt over 2.300 eiendommer.

Omsetningen i kjeden endte i fjor på 336 millioner kroner, opp 45 prosent fra året før, med et resultat før skatt på om lag 40 millioner kroner.

Den organiske veksten i 2019 var på 43 prosent.

– Etableringen av Nordvik som selvstendig eiendomsmeglerkjede var også en utfordring, men jeg var sikker på at vi ville lykkes fordi vi har så mange dyktige ansatte og et godt konsept. Det var mange lange dager og netter i forkant og etterkant av etableringen, men jeg ville aldri vært det foruten, sier Kiligitto.